El futbolista que se despidió de Boca entre lágrimas tras 9 años en el club

Hay un reconocido futbolista que lleva 9 años en Boca y se despidió de sus compañeros este martes con lágrimas en los ojos. Se trata del colombianoFrank Fabra, quien participó del último entrenamiento del año antes de que el plantel fuera licenciado.
El contrato de Fabra vence el 31 de diciembre, por ello se despidió de sus compañeros y de cada empleado del predio.
El propio lateral confirmó el emotivo adiós al subir una historia a sus redes sociales. Publicó una foto del predio con el emoji de un corazón roto y una cara llorando. Luego, se subió a su auto y se marchó de por última vez como futbolista del club.
Los números de Frank Fabra en Boca
El colombiano disputó 244 partidos, marcó 14 goles e hizo 32 asistencias.
Fabra llegó a Boca en febrero de 2016, proveniente de Deportivo Cali, y se apoderó de la banda izquierda por un largo período. sufrió la rotura de ligamentos previa al Mundial de 2018 y eso lo perjudicó enormemente.
Fabra tenía un buen vínculo con la hinchada de Boca, pero la recordada expulsión ante Santos por Copa Libertadores en 2021 a raíz de un desmedido pisotón en el estómago a Marinho, le complicaron la existencia.
La tarjeta roja que sufrió dos años más tarde en la final del mismo certamen, ante Fluminense, en el Maracaná, por un manotazo a un riva, le cerraron definitivamente las puertas del equipo y de los hinchas. Le llovieron las críticas.