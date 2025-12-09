El futbolista que se despidió de Boca entre lágrimas tras 9 años en el club

Los números de Frank Fabra en Boca

El colombiano disputó 244 partidos, marcó 14 goles e hizo 32 asistencias.

Fabra llegó a Boca en febrero de 2016, proveniente de Deportivo Cali, y se apoderó de la banda izquierda por un largo período. sufrió la rotura de ligamentos previa al Mundial de 2018 y eso lo perjudicó enormemente.

Fabra tenía un buen vínculo con la hinchada de Boca, pero la recordada expulsión ante Santos por Copa Libertadores en 2021 a raíz de un desmedido pisotón en el estómago a Marinho, le complicaron la existencia.

FRANK FABRA y su ÚLTIMO DÍA EN BOCA PREDIO.



Se despidió de sus compañeros, de todos los empleados y se fue llorando del predio.



Su contrato vence el 31/12 y no continuará tras casi 10 años de su contratación en febrero de 2016.



@Eze_sosapic.twitter.com/nOC4VUXepe — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 9, 2025

La tarjeta roja que sufrió dos años más tarde en la final del mismo certamen, ante Fluminense, en el Maracaná, por un manotazo a un riva, le cerraron definitivamente las puertas del equipo y de los hinchas. Le llovieron las críticas.