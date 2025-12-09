Atento Scaloni y Selección argentina: Jordania goleó a Egipto y Argelia le ganó a Irak en la Copa Árabe

El combinado nacional de Argelia será el rival de la Selección argentina en el debut del campeón en la competencia, el 16 de junio en el estadio Arrowhead de Kansas City. Jordania jugará con la Albiceleste en el cierre del Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el 27 de junio en Dallas, Texas, duelo que puede definir el puesto y el futuro en los cruces de playoffs de la cita ecuménica.

futbol-copa arabe-argelia-irak

Jordania y Argelia, rivales para que Lionel Scaloni tenga en cuenta

Por la Copa Árabe, Jordania sorprendió a un histórico en las competencias de la FIFA como Egipto, y lo goleó 3-0, para quedar como líder del Grupo C y clasificar a Cuartos de final. Los goles jordanos fueron obra de Mohammad Abuhasheesh (19), Mohammad Abu Zraiq (41), Ali Olwan pen (90+2). Jordania cerró con puntaje ideal -9 unidades- producto de los triunfos sobre Emiratos Árabes, Kuwait y la de esta fecha, ante Egipto.