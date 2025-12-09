Ni tostadora ni cafetera: este es el electrodoméstico que desaparecerá en 2026, según especialistas

microondas El microondas dejará de ser útil en 2026.

Un claro ejemplo son las freidoras de aire multifunción, un artefacto que se introdujo silenciosamente en la cocina como un electrodoméstico para freír sin aceite, aprovechando el calor del aire, pero que paulatinamente incorporó funciones maravillosas, como gratinar, calentar, descongelar, hornear, asar y gratinar, todo en un mismo aparato.

Otro artefacto que le dará un empujón final al microondas para el próximo año es el horno de convección inteligente. Estos aparatos de nueva generación permiten calentar, tostar, dorar y cocinar de manera uniforme gracias a la circulación constante de aire caliente en su interior, garantizando resultados homogéneos. También incorporan programas automáticos, sensores de humedad y conectividad con aplicaciones de teléfonos.

Finalmente, las placas de inducción ultrarrápidas son electrodomésticos que también colaborarán con el fin del microondas. Estas placas alcanzan altas temperaturas en apenas unos segundos, permitiendo calentar líquidos, recalentar platos e incluso cocinar de forma exprés, con un preciso control de temperatura.

microondas cocina Otros electrodomésticos están consolidándose como una alternativa práctica al microondas.

En consecuencia, debido al desarrollo tecnológico de otros electrodomésticos de última generación, combinado con la idea de optimizar los espacios de la cocina, los microondas están llegando poco a poco a su final.