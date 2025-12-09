Con el comienzo de un nuevo año, algunos artefactos del hogar se renovarán. De hecho, hay uno que quedará obsoleto en 2026, de acuerdo al análisis de especialistas. Si bien se pensaba que, en principio, serían la tostadora o la cafetera, lo cierto es que se trata de otro electrodoméstico que ya tiene varios años en funcionamiento y que paulatinamente está dejando de usarse: el microondas.
Ni tostadora ni cafetera: este es el electrodoméstico que desaparecerá en 2026, según especialistas
El microondas, hace algunas décadas, era el electrodoméstico por excelencia en cualquier hogar, ya que nos permitía recalentar comida y, dependiendo sus funciones, también asar o descongelar. Sin embargo, las predicciones de expertos lanzan una advertencia precisa: existen señales que indican que dicho artefacto desaparecerá en el corto plazo.
La prueba irrefutable está albergada en el lanzamiento de otros electrodomésticos que cumplen mejores funciones, incorporando nuevas tecnologías de cocción, prometen un bajo consumo energético y, como si fuera poco, son de un tamaño pequeño, adaptándose a cualquier rincón de la cocina.
Un claro ejemplo son las freidoras de aire multifunción, un artefacto que se introdujo silenciosamente en la cocina como un electrodoméstico para freír sin aceite, aprovechando el calor del aire, pero que paulatinamente incorporó funciones maravillosas, como gratinar, calentar, descongelar, hornear, asar y gratinar, todo en un mismo aparato.
Otro artefacto que le dará un empujón final al microondas para el próximo año es el horno de convección inteligente. Estos aparatos de nueva generación permiten calentar, tostar, dorar y cocinar de manera uniforme gracias a la circulación constante de aire caliente en su interior, garantizando resultados homogéneos. También incorporan programas automáticos, sensores de humedad y conectividad con aplicaciones de teléfonos.
Finalmente, las placas de inducción ultrarrápidas son electrodomésticos que también colaborarán con el fin del microondas. Estas placas alcanzan altas temperaturas en apenas unos segundos, permitiendo calentar líquidos, recalentar platos e incluso cocinar de forma exprés, con un preciso control de temperatura.
En consecuencia, debido al desarrollo tecnológico de otros electrodomésticos de última generación, combinado con la idea de optimizar los espacios de la cocina, los microondas están llegando poco a poco a su final.