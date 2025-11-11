Tradicionalmente, el microondas se ha posicionado en nuestro hogar como un artefacto útil para descongelar y calentar comida. Luego, con la irrupción de la freidora de aire, aquel primero quedó desplazado, especialmente por la capacidad de freír sin necesidad de utilizar aceite ni otra materia grasa.
Ni microondas ni freidora de aire: conocé el versátil electrodoméstico que descongela, calienta y cocina
Descubrí cuál es el artefacto que llega para destronar al microondas y a la freidora de aire. Además, cuenta con el plus que es de fácil limpieza
Sin embargo, ahora este último también puede quedar fácilmente en el olvido gracias a un innovador aparato que reúne las mejores características de sus predecesores. Se trata de un electrodoméstico que, además, permite cocinar a gran escala, para una familia numerosa, sin gastar demasiada electricidad.
Llegó el fin para el microondas y la freidora de aire: cuál es el electrodoméstico que los reemplaza
Históricamente, el horno fue el artefacto predilecto para el arte culinario, pero con el avance tecnológico fue desplazado paulatinamente por el microondas y luego por la freidora de aire. Sin embargo, este artefacto se reinventó e incorporó distintas funciones para facilitar el recalentamiento de alimentos, la cocción y el descongelamiento.
Así surge el horno eléctrico convector, el cual funciona a partir de las resistencias eléctricas situadas en la parte superior e inferior, y el calor de ventiladores y grill. De esta forma, el mencionado electrodoméstico es más rápido, más potente y eficiente, al mismo tiempo que permite cocinar una gran cantidad de porciones gastando poca electricidad.
Además, los hornos eléctricos de este tipo son aparatos de fácil limpieza. Dependiendo los modelos, traen funciones como autolimpieza pirolítica, la cual carboniza la suciedad para facilitar su retirada; o limpieza a vapor, la cual es menos agresiva y demanda un menor gasto energético.
El único punto en contra que tiene este electrodoméstico es tu tamaño. Generalmente ocupa más espacio que una freidora de aire y que un microondas, pero también es cierto que permite cocinar para una mayor cantidad de personas. Por ende, se recomienda un horno de convección para familias numerosas o para quienes reciben visitas constantemente.
En lo que respecta a su precio, todo dependerá de la marca, del modelo y de las características que tenga el electrodoméstico. Por ejemplo, en Mercado Libre podemos encontrar un horno eléctrico convector con capacidad de 80 litros a $335.999.
Entre las principales características de este horno eléctrico convector se destaca:
- Diseño exclusivo en acero inoxidable
- Potencia 1900W
- Asa ergonómica con acero inoxidable
- Ajuste de temperatura de alta precisión (70°C a 250°C)
- Selector para distintos tipos de cocción
- Temporizador de 60 minutos
- Temperatura de cocción homogénea mediante Turbo Convección
- Luz interior
- Bandeja, rejilla y pinza extractora.