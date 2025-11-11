Ni microondas ni freidora de aire: conocé el versátil electrodoméstico que descongela, calienta y cocina

Así surge el horno eléctrico convector, el cual funciona a partir de las resistencias eléctricas situadas en la parte superior e inferior, y el calor de ventiladores y grill. De esta forma, el mencionado electrodoméstico es más rápido, más potente y eficiente, al mismo tiempo que permite cocinar una gran cantidad de porciones gastando poca electricidad.

Horno convector eléctrico 1 Horno eléctrico convector.

Además, los hornos eléctricos de este tipo son aparatos de fácil limpieza. Dependiendo los modelos, traen funciones como autolimpieza pirolítica, la cual carboniza la suciedad para facilitar su retirada; o limpieza a vapor, la cual es menos agresiva y demanda un menor gasto energético.

El único punto en contra que tiene este electrodoméstico es tu tamaño. Generalmente ocupa más espacio que una freidora de aire y que un microondas, pero también es cierto que permite cocinar para una mayor cantidad de personas. Por ende, se recomienda un horno de convección para familias numerosas o para quienes reciben visitas constantemente.

En lo que respecta a su precio, todo dependerá de la marca, del modelo y de las características que tenga el electrodoméstico. Por ejemplo, en Mercado Libre podemos encontrar un horno eléctrico convector con capacidad de 80 litros a $335.999.

horno convector eléctrico Este electrodoméstico llega para destronar al microondas y a la freidora de aire.

