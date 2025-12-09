El prestigioso club que quiere llevarse a Cavani: ¿qué dirá Boca?

Matosas dijo: “Ojalá que volviera, sería maravilloso” y remarcó que las puertas están abiertas de manera permanente.

“Si él quisiera volver, yo podría hasta irme para que él se sienta muy tranquilo”, dijo el director deportivo del club de Montevideo.

El dirigente también habló de los cruces ocurridos a mitad de año, cuando Cavani confirmó su continuidad en Boca, pero aclaró que la postura del club no se modificó. “La propuesta sigue para siempre”, subrayó, al tiempo que señaló que no volverá a insistir públicamente con el tema.

Matosas amplió su concepto y fue categórico: “Le diría ‘te armo el equipo para vos’” y deslizó que, en caso de aceptar, le consultaría qué refuerzos le gustaría sumar para potenciar su rendimiento.

Cavani no anda bien en Boca

Cavani no anda bien en el conjunto de la Ribera y estuvo ausente en el último tramo decisivo de Boca, incluso sin minutos en la semifinal del Torneo Clausura frente a Racing en la Bombonera.

El uruguayo tiene contrato hasta fines de 2026, aunque el vínculo contempla una cláusula de rescisión unilateral, lo que mantiene abierta la posibilidad de una salida anticipada. En Danubio el anhelo de su regreso sigue latente.