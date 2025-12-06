Mundial 2026: La Selección argentina debuta contra Argelia el 16 de junio en Kansas

El combinado nacional que dirige Lionel Scaloni y logró su tercer título mundial en la pasada cita ecuménica en Qatar 2022, e integra el Grupo J del Mundial 2026. Su debut será en la ciudad de Kansas (Missouri), y luego enfrentará a Austria y a Jordán en la ciudad de Dallas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1997366978005328298&partner=&hide_thread=false CONFIRMADO LOS DÍAS, HORARIOS Y LAS SEDES PARA LA FASE DE GRUPOS DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026



Argentina vs Argelia el martes 16/6 a las 22 (hora argentina) en Kansas



Argentina vs Austria el lunes 22/6 a las 14 (hora argentina) en Dallas



Argentina vs…

Selección argentina en fase de grupos: Ni la Costa Oeste ni la Este: al medio

Cuando se especulaba que la FIFA y los organizadores iban a tener un guiño para la Selección argentina, defensora del título, para que jugara en Miami o la Costa Este, por la cantidad de argentinos residentes y el arrastre de Lionel Messi con las Garzas de la MLS, grande fue la sorpresa de que la Scaloneta jugará, primero en el Medio Oeste (Missouri), y luego en el Centro-Sur (Texas).