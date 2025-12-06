Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
MUNDIAL 2026

Mundial 2026: La Selección argentina debuta contra Argelia el 16 de junio en Kansas

La FIFA difundió la grilla con las fechas, horarios y sedes de los partidos del Mundial 2026. La Selección argentina debuta en Kansas. Luego jugará en Dallas

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
La Selección argentina no jugará en la Costa Este. Debuta en Kansas y luego repite dos encuentros en Dallas, Texas.

La Selección argentina no jugará en la Costa Este. Debuta en Kansas y luego repite dos encuentros en Dallas, Texas.

Este sábado se conocieron los datos más importantes del Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección argentina comenzará a defender el título en la ciudad de Kansas, el 16 de junio, a las 22, contra la selección de Argelia, por el Grupo J.

El combinado nacional que dirige Lionel Scaloni y logró su tercer título mundial en la pasada cita ecuménica en Qatar 2022, e integra el Grupo J del Mundial 2026. Su debut será en la ciudad de Kansas (Missouri), y luego enfrentará a Austria y a Jordán en la ciudad de Dallas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1997366978005328298&partner=&hide_thread=false

Selección argentina en fase de grupos: Ni la Costa Oeste ni la Este: al medio

Cuando se especulaba que la FIFA y los organizadores iban a tener un guiño para la Selección argentina, defensora del título, para que jugara en Miami o la Costa Este, por la cantidad de argentinos residentes y el arrastre de Lionel Messi con las Garzas de la MLS, grande fue la sorpresa de que la Scaloneta jugará, primero en el Medio Oeste (Missouri), y luego en el Centro-Sur (Texas).

mundial-arrowhead stadium-kansas (1)
El Arrowhead Stadium de Kansas City, Este estadio con capacidad para 79.451 espectadores ser&aacute; el escenario donde debutar&aacute; la Selecci&oacute;n argentina en el Mundial 2026, enfrentando a Argelia.

El Arrowhead Stadium de Kansas City, Este estadio con capacidad para 79.451 espectadores será el escenario donde debutará la Selección argentina en el Mundial 2026, enfrentando a Argelia.

Los partidos de la Selección argentina en la fase de Grupos

Fecha Partido Sede Hora (arg.) Estadio Capacidad

  • 16 de junio Argentina vs. Argelia Kansas 22 Arrowhead Stadium
  • 22 de junio Argentina vs. Austria Dallas 14 AT&T Stadium
  • 27 de junio Argentina vs. Jordania Dallas 23 AT&T Stadium
mundial-att stadium-dallas
El&nbsp; AT&T Stadium -Casa de los Dallas Cowboys de la NFL- aqu&iacute; jugar&aacute; la selecci&oacute;n argentina su segundo y tercer partido en el Mundial 2026.

El AT&T Stadium -Casa de los Dallas Cowboys de la NFL- aquí jugará la selección argentina su segundo y tercer partido en el Mundial 2026.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas