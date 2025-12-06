Franco Colapinto sigue sufriendo en el GP de Formula 1 de Abu Dhabi: penúltimo en la FP3

Tras un viernes que terminó flojo, el sábado no mejoró para Franco Colapinto, ya que en la tercera tanda de Prácticas Libres (FP3) estuvo muy lejos del británico George Russell, quien dominó esta parte de la actividad en los Emiratos Árabes.
Colapinto y su Alpine A525 quedaron en el puesto 19°, y la lucha por los primeros puestos en Gran Premio de Abu Dhabi lo tuvo al puntero del campeonato con el segundo mejor registro, seguido de Max Verstappen.
El británico George Russell (Mercedes) dio la sorpresa en la Práctica Libre 3 de la Fórmula 1 en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, donde se quedó con el primer puesto con un tiempo de 1 minuto 23 segundos y 334 milésimas (1' 23'' 334/1000) para estar entre los candidatos a dar pelea en la clasificación que iniciará a las 11 -hora argentina-.
En la segunda posición terminó muy cerca el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), con un registro de +4 milésimas (+004/1000); mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó en el tercero puesto.( +124/1000).
El argentino Franco Colapinto (Alpine) sigue sufriendo la falta de ritmo de su monoplaza y quedó 19° (1'' 167/1000), solo por delante del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull). El coequiper del piloto de Pilar, Pierre Gassly, registró el 17° tiempo (+738/1000)