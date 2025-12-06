Franco Colapinto sigue sufriendo en el GP de Formula 1 de Abu Dhabi: penúltimo en la FP3

Colapinto y su Alpine A525 quedaron en el puesto 19°, y la lucha por los primeros puestos en Gran Premio de Abu Dhabi lo tuvo al puntero del campeonato con el segundo mejor registro, seguido de Max Verstappen.

George Russell dio la sorpresa y Franco Colapinto nuevamente rezagado

El británico George Russell (Mercedes) dio la sorpresa en la Práctica Libre 3 de la Fórmula 1 en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, donde se quedó con el primer puesto con un tiempo de 1 minuto 23 segundos y 334 milésimas (1' 23'' 334/1000) para estar entre los candidatos a dar pelea en la clasificación que iniciará a las 11 -hora argentina-.