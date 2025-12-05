Ni la edad, ni la experiencia: el motivo por el que Alfredo Berti no usó jugadores de inferiores

"Los tiempos en el profesionalismo son distintos. Acá, un jugador cuando llega a Primera ya tiene que estar maduro y en condiciones para saltar a la cancha y estar a la altura de la complejidad que significa una plantel lleno de tipos profesionales. No hay misterio. Si jugás bien y estás preparado, conmigo jugas. Sino, vas para afuera", amplió el míster.
Consultado en varias oportunidades por el mismo tema, Alfredo Berti aclaró los tantos: "Ya me cansa cuándo me dicen por qué no uso jugadores de inferiores. No hay misterio en el fútbol. El está bien y demuestra, juega, independientemente de la edad". Clarito.
Los canteranos que utilizó Alfredo Berti en 2025
- Nicolás Bolcato: 2 partidos.
- Tiago Andino: 1 partido.
Quién es la joya juvenil de Independiente Rivadavia que se consagró goleador del torneo de Reserva
Luciano Sábato, el delantero de 17 años que milita en la Reserva de Independiente Rivadavia, cerró una gran temporada. El atacante de la Lepra, quien firmó su primer contrato como futbolista profesional en julio de este año, convirtió 12 goles en 16 partidos. "Con solo 17 años, se consagró como goleador absoluto del Torneo Proyección Clausura 2025, firmando una campaña impresionante: 12 goles en 16 partidos", lo destacaron en las redes sociales del club.