Ni la edad, ni la experiencia: el motivo por el que Alfredo Berti no usó jugadores de inferiores

En un año dorado para Independiente Rivadavia, los chicos de la casa fueron el ítem que quedó en deuda. El motivo de Alfredo Berti.

Alfredo Berti y una interesante mirada sobre los chicos de inferiores.

Independiente Rivadavia cerró una temporada histórica, con el título de la Copa Argentina y la automática clasificación a la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, la aparición de jugadores de inferiores en Primera División fue la deuda pendiente para un plantel de Alfredo Berti que tuvo todos nombres importados.

En diálogo con Ovación 90, Alfredo Berti fue clarito y dio el motivo por el que no hecho mano a la cantera durante el grueso del año: "No pasa por un tema de edad ni de experiencia. Si un jugador rinde en los entrenamientos yo lo utilizo. En el fútbol, con 18 años ya sos adulto porque se madura mucho más temprano".

bolcato andino 1
Bolcato y Andino debutaron de la mano de Alfredo Berti.

Si bien en el final del año jugaron Nicolás Bolcato y debutó Tiago Andino, la realidad es que los canteranos tuvieron poco lugar y Alfredo Berti amplió, de forma interesante, los motivos: "A la pretemporada lo llevamos a Sábato, que la rompía en Reserva y le costó, como le pasa a muchos chicos cuando dan el salto. Él no bajó los brazos y ahora volverá a ir. Si en los entrenamientos lo choca a Studer, si lo gambetea a Costa y hace un par de goles, tendrá su chance, como le pasa a todo el que demuestra estar preparado. Sino, seguirá en Reserva".

"Los tiempos en el profesionalismo son distintos. Acá, un jugador cuando llega a Primera ya tiene que estar maduro y en condiciones para saltar a la cancha y estar a la altura de la complejidad que significa una plantel lleno de tipos profesionales. No hay misterio. Si jugás bien y estás preparado, conmigo jugas. Sino, vas para afuera", amplió el míster.

Consultado en varias oportunidades por el mismo tema, Alfredo Berti aclaró los tantos: "Ya me cansa cuándo me dicen por qué no uso jugadores de inferiores. No hay misterio en el fútbol. El está bien y demuestra, juega, independientemente de la edad". Clarito.

Los canteranos que utilizó Alfredo Berti en 2025

  • Nicolás Bolcato: 2 partidos.
  • Tiago Andino: 1 partido.

Quién es la joya juvenil de Independiente Rivadavia que se consagró goleador del torneo de Reserva

Luciano Sábato, el delantero de 17 años que milita en la Reserva de Independiente Rivadavia, cerró una gran temporada. El atacante de la Lepra, quien firmó su primer contrato como futbolista profesional en julio de este año, convirtió 12 goles en 16 partidos. "Con solo 17 años, se consagró como goleador absoluto del Torneo Proyección Clausura 2025, firmando una campaña impresionante: 12 goles en 16 partidos", lo destacaron en las redes sociales del club.

