Ni la edad, ni la experiencia: el motivo por el que Alfredo Berti no usó jugadores de inferiores

En diálogo con Ovación 90, Alfredo Berti fue clarito y dio el motivo por el que no hecho mano a la cantera durante el grueso del año: "No pasa por un tema de edad ni de experiencia. Si un jugador rinde en los entrenamientos yo lo utilizo. En el fútbol, con 18 años ya sos adulto porque se madura mucho más temprano".

bolcato andino 1 Bolcato y Andino debutaron de la mano de Alfredo Berti.

Si bien en el final del año jugaron Nicolás Bolcato y debutó Tiago Andino, la realidad es que los canteranos tuvieron poco lugar y Alfredo Berti amplió, de forma interesante, los motivos: "A la pretemporada lo llevamos a Sábato, que la rompía en Reserva y le costó, como le pasa a muchos chicos cuando dan el salto. Él no bajó los brazos y ahora volverá a ir. Si en los entrenamientos lo choca a Studer, si lo gambetea a Costa y hace un par de goles, tendrá su chance, como le pasa a todo el que demuestra estar preparado. Sino, seguirá en Reserva".