Augusto Núñez se mantiene en la punta del Abierto del Oeste de golf, en el Club de Campo Mendoza

Entre los aficionados hay una buena representación mendocina y se destacó Emiliano Benenati con una buena vuelta de 69 golpes y un total de 140 (-4) que lo mantiene compartiendo el puesto 9 del campeonato.

Los otros amateurs destacados hasta ahora son Facundo González Villanueva (710 y 141), Andrés Benenati, quien la rompió con 67 este viernes y también está 3 bajo par (141), Mateo Pulcini (68 y 142) y Alejandro Marsano (73 y 143).

Las posiciones del Abierto del Oeste 2025

Se juega la tercera ronda en el Club de Campo

Este sábado desde las 8.20, y con salidas hasta las 10.32, se jugará la tercera ronda con pronóstico de lluvia durante toda la jornada aunque la actividad solo se interrumpirá en caso de tormentas eléctricas. También habrá actividad para la categoría scratch y para socios del club anfitrión.

Los horarios de salida para este sábado

El Abierto del Oeste es uno de los 6 certámenes regionales más importantes del calendario del Tour Profesional de Golf Argentino y es posible gracias al apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza y empresas privadas como Grupo América.

Los 10 primeros de la Orden de Mérito del TPG

1) Franco Romero 1559.00

2) César Costilla 1279.25

3) Andrés Gallegos 1252.00

4) Franco Scorzato 1216.50

5) Maxi Godoy 1068.00

6) Fabián Gómez 1016.00

7) Joaquín Ludueña 954.40

8) Ezequiel Beloqui 834.00

9) Augusto Núñez 812.50

10) Leandro Marelli 769.26

Lo que viene en el Abierto del Oeste de golf

Sábado 6/12 – Profesionales / Aficionados / Torneo categoría con hándicap

– Profesionales / Aficionados / Torneo categoría con hándicap Domingo 7/12 – Jornadas finales: profesionales y aficionados

Postales del mejor golf del país en el Club de Campo Mendoza

