Augusto Núñez se mantiene en la punta del Abierto del Oeste de golf, en el Club de Campo Mendoza

Tras una vuelta inicial con récord de cancha, Augusto Núñez volvió a ser el mejor del día y conservó este viernes un cómodo liderazgo en el Abierto del Oeste de golf que continuará durante todo el fin de semana en el Club de Campo Mendoza.
El tucumano cerró la jornada y con una buena vuelta de 66 golpes acumula un total de 127 y mantiene una distancia de 9 impactos sobre Mateo Fernández de Oliveira quien hizo 67 golpes y es el escolta con un total de 136 (-8).
El tercer puesto es compartido por Tomás Gómez y Matías Simaski quienes firmaron tarjetas de 67 y 68 golpes, respectivamente, para sumar 137 (-7) y superar por dos golpes al lote formado por Abel Gallegos, Félix Córdoba, Leandro Marelli y Fabián Gómez, todos con 139.
Entre los aficionados hay una buena representación mendocina y se destacó Emiliano Benenati con una buena vuelta de 69 golpes y un total de 140 (-4) que lo mantiene compartiendo el puesto 9 del campeonato.
Los otros amateurs destacados hasta ahora son Facundo González Villanueva (710 y 141), Andrés Benenati, quien la rompió con 67 este viernes y también está 3 bajo par (141), Mateo Pulcini (68 y 142) y Alejandro Marsano (73 y 143).
Este sábado desde las 8.20, y con salidas hasta las 10.32, se jugará la tercera ronda con pronóstico de lluvia durante toda la jornada aunque la actividad solo se interrumpirá en caso de tormentas eléctricas. También habrá actividad para la categoría scratch y para socios del club anfitrión.
El Abierto del Oeste es uno de los 6 certámenes regionales más importantes del calendario del Tour Profesional de Golf Argentino y es posible gracias al apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza y empresas privadas como Grupo América.