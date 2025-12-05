Inicio Ovación Polideportivo Golf
Augusto Núñez se mantiene en la punta del Abierto del Oeste de golf, en el Club de Campo Mendoza

Tras una vuelta inicial con récord de cancha, Augusto Núñez conservó un cómodo liderazgo en el Abierto del Oeste de golf que continuará todo el fin de semana en el Club de Campo Mendoza.

Juan Pablo García
Juan Pablo García
Tras una vuelta inicial con récord de cancha, Augusto Núñez volvió a ser el mejor del día y conservó este viernes un cómodo liderazgo en el Abierto del Oeste de golf que continuará durante todo el fin de semana en el Club de Campo Mendoza.

El tucumano cerró la jornada y con una buena vuelta de 66 golpes acumula un total de 127 y mantiene una distancia de 9 impactos sobre Mateo Fernández de Oliveira quien hizo 67 golpes y es el escolta con un total de 136 (-8).

golf 2
El tercer puesto es compartido por Tomás Gómez y Matías Simaski quienes firmaron tarjetas de 67 y 68 golpes, respectivamente, para sumar 137 (-7) y superar por dos golpes al lote formado por Abel Gallegos, Félix Córdoba, Leandro Marelli y Fabián Gómez, todos con 139.

golf 19

Entre los aficionados hay una buena representación mendocina y se destacó Emiliano Benenati con una buena vuelta de 69 golpes y un total de 140 (-4) que lo mantiene compartiendo el puesto 9 del campeonato.

golf 17

Los otros amateurs destacados hasta ahora son Facundo González Villanueva (710 y 141), Andrés Benenati, quien la rompió con 67 este viernes y también está 3 bajo par (141), Mateo Pulcini (68 y 142) y Alejandro Marsano (73 y 143).

Las posiciones del Abierto del Oeste 2025

Embed - TourProfesionalGolfArgentino on Instagram: "90 Abierto del Oeste 2da ronda Augusto Nuñez mantiene su liderazgo. Leaderboard https://tourgolf.ar.plus.golf/leaderboard/T20251114-164"
View this post on Instagram

Se juega la tercera ronda en el Club de Campo

Este sábado desde las 8.20, y con salidas hasta las 10.32, se jugará la tercera ronda con pronóstico de lluvia durante toda la jornada aunque la actividad solo se interrumpirá en caso de tormentas eléctricas. También habrá actividad para la categoría scratch y para socios del club anfitrión.

Los horarios de salida para este sábado

golf 3

El Abierto del Oeste es uno de los 6 certámenes regionales más importantes del calendario del Tour Profesional de Golf Argentino y es posible gracias al apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza y empresas privadas como Grupo América.

Los 10 primeros de la Orden de Mérito del TPG

  • 1) Franco Romero 1559.00
  • 2) César Costilla 1279.25
  • 3) Andrés Gallegos 1252.00
  • 4) Franco Scorzato 1216.50
  • 5) Maxi Godoy 1068.00
  • 6) Fabián Gómez 1016.00
  • 7) Joaquín Ludueña 954.40
  • 8) Ezequiel Beloqui 834.00
  • 9) Augusto Núñez 812.50
  • 10) Leandro Marelli 769.26

Lo que viene en el Abierto del Oeste de golf

  • Sábado 6/12 – Profesionales / Aficionados / Torneo categoría con hándicap
  • Domingo 7/12 – Jornadas finales: profesionales y aficionados

Postales del mejor golf del país en el Club de Campo Mendoza

golf 4
golf 5
golf 6
golf 7
golf 8
golf 9
golf 10
golf 11
golf 12
golf 13
golf 14
golf 15
golf 18
golf 20
golf 21
golf 22
golf 23
golf 1
golf 24
golf 25
golf 26

