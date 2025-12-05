Junior Zárate perdió en su chance por el Título Mundial minimosca de boxeo en Tailandia

La pelea de boxeo de Zárate (ahora 26-6-0, 9 KO) con el tailandés Thammanoon Niyomtrong (29-1-0, 11 KO) fue muy cerrada y se decidió en las tarjetas. Los jueces fallaron así: Diego Herrera Avila, 117-111; Gary Kitanoski, 116-112; y Marcin Pawlak, 116-112; todas para el local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MT_Barbarian/status/1996946584454479889&partner=&hide_thread=false Lots of movement from Zarate against the more physically imposing Thai fighter.



Knockout CP Freshmart put them together in the 11th round to find the hole in Junior Zarate's guard.



Knockout CP Freshmart now a two division World Champion in Professional Boxing. pic.twitter.com/03VqPwIQ5Q — Mekong Farang (@MT_Barbarian) December 5, 2025

Chance por el Título Mundial de última hora para Zárate

Junior Zárate, posicionado tercero en el ranking del Consejo Mundial de Boxeo, fue llamado de emergencia para cubrir al rival de Niyomtrong, el venezolano Carlos Cañizales, que no pudo viajar a Tailandia, donde se celebraba la Convención Anual del Consejo Mundial. Por ello llamaron al mejor posicionado, que era el argentino, apenas seis días antes.