Inicio Ovación Boxeo Título Mundial
BOXEO INTERNACIONAL

Junior Zárate perdió en su chance por el Título Mundial minimosca de boxeo en Tailandia

El formoseño Junior Zárate perdió por puntos ante el local Thammanoon Niyomtrong y no pudo conquista el Título Mundial vacante

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Festejo tailandés, con el triunfo de Thammanoon Niyomtrong y decepción del boxeo argentino, por la derrota de Zárate en Bangkok, que se vino sin el Título Mundial.

Festejo tailandés, con el triunfo de Thammanoon Niyomtrong y decepción del boxeo argentino, por la derrota de Zárate en Bangkok, que se vino sin el Título Mundial.

Este jueves se apagó una nueva esperanza del boxeo argentino por la derrota del formoseño Junior Leandro Zárate en su intento de conquista el Título Mundial minimosca CMB que estaba vacante. De esta forma, tras la derrota anteror del Pumita Martínez, Argentina queda sin campeones ecuménicos regulares.

La pelea de boxeo de Zárate (ahora 26-6-0, 9 KO) con el tailandés Thammanoon Niyomtrong (29-1-0, 11 KO) fue muy cerrada y se decidió en las tarjetas. Los jueces fallaron así: Diego Herrera Avila, 117-111; Gary Kitanoski, 116-112; y Marcin Pawlak, 116-112; todas para el local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MT_Barbarian/status/1996946584454479889&partner=&hide_thread=false

Chance por el Título Mundial de última hora para Zárate

Junior Zárate, posicionado tercero en el ranking del Consejo Mundial de Boxeo, fue llamado de emergencia para cubrir al rival de Niyomtrong, el venezolano Carlos Cañizales, que no pudo viajar a Tailandia, donde se celebraba la Convención Anual del Consejo Mundial. Por ello llamaron al mejor posicionado, que era el argentino, apenas seis días antes.

El combate se realizó en el Imperial Queens Park Hotel de Bangkok y fue televisado por TyC Sports. Allí el formoseño radicado en Florencio Varela, Buenos Aires, hizo una buena pelea, pero no fue suficiente para poder traerse la corona mundial a nuestro país.

El boxeo argentino se ha quedado sin campeones mundiales regulares, y sólo figura Mirco Cuello, campeón interino pluma de la AMB. Cuello fue representante olímpico y rival del mendocino Kevin Muñoz en su etapa amateur.

Temas relacionados:

Más sobre Boxeo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas