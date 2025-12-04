Abierto del Oeste 2025: Augusto Núñez deslumbró en el Club de Campo Mendoza

Augusto Núñez hizo una primera vuelta brillante de 61 golpes y es el cómodo líder del Abierto del Oeste 2025 que se juega en el Club de Campo Mendoza y culminará este domingo.
El tucumano de Yerba Buena firmó una tarjeta impecable con 11 birdies y 7 pares para quedar al término de la primera vuelta con 6 golpes de ventaja sobre su escolta.
El pampeano Félix Córdoba lo sigue con 66 impactos (-6) y el top 5 del campeonato lo completan Fabián Gómez, tercero con 68 (-4), y el lote conformado por Abel Gallegos, Sergio Acevedo, Matías Simaski y Mateo Fernández de Oliveira, todos con 69 (-3).
Más atrás, con un muy buen score de 70 golpes (-2) se ubicó Alejandro Marsano, el mejor aficionado y el mejor mendocino de la jornada entre los que también hubo buenas performances de Facundo González Villanueva, Emiliano Benenati, Pablo Bernal y Gonzalo Oliva Pinto, todos con 71 (-1).
Las posiciones del Abierto del Oeste 2025
Este viernes desde las 8 se jugará la segunda ronda y tras los 18 hoyos se definirá el corte clasificatorio para el fin de semana. La última salida, con el líder, será a las 13.30.
Los horarios de salida para este viernes
El Abierto del Oeste es uno de los 6 abiertos regionales más importantes del calendario nacional y es posible gracias al apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza y empresas privadas como Grupo América.