Abierto del Oeste 2025: Augusto Núñez deslumbró en el Club de Campo Mendoza

golf 4

Más atrás, con un muy buen score de 70 golpes (-2) se ubicó Alejandro Marsano, el mejor aficionado y el mejor mendocino de la jornada entre los que también hubo buenas performances de Facundo González Villanueva, Emiliano Benenati, Pablo Bernal y Gonzalo Oliva Pinto, todos con 71 (-1).

Las posiciones del Abierto del Oeste 2025

golf 16

Se define el corte en el Club de Campo Mendoza

Este viernes desde las 8 se jugará la segunda ronda y tras los 18 hoyos se definirá el corte clasificatorio para el fin de semana. La última salida, con el líder, será a las 13.30.

Los horarios de salida para este viernes

golf 5

El Abierto del Oeste es uno de los 6 abiertos regionales más importantes del calendario nacional y es posible gracias al apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza y empresas privadas como Grupo América.

Los 10 primeros del Abierto del Oeste

1) Augusto Núñez 61

2) Félix Córdoba 67

3) Fabián Gómez 68

4) Abel Gallegos 69

4) Sergio Acevedo 69

4) Matias Simaski 69

4) Mateo Fernández de Oliveira 69

8) Alejandro Marsano (A) 70

8) Franco Romero 70

8) Nelson Ledesma 70

8) Tomás Gómez 70

8) Juan Álvarez 70

8) Mauro Báez 70

golf 13

Los 10 primeros de la Orden de Mérito del TPG

1) Franco Romero 1559.00

2) César Costilla 1279.25

3) Andrés Gallegos 1252.00

4) Franco Scorzato 1216.50

5) Maxi Godoy 1068.00

6) Fabián Gómez 1016.00

7) Joaquín Ludueña 954.40

8) Ezequiel Beloqui 834.00

9) Augusto Núñez 812.50

10) Leandro Marelli 769.26

Lo que viene en el Abierto del Oeste de golf

Viernes 5/12 – Profesionales (día de corte) / Aficionados (día de corte)

– Profesionales (día de corte) / Aficionados (día de corte) Sábado 6/12 – Profesionales / Aficionados / Torneo categoría con hándicap

– Profesionales / Aficionados / Torneo categoría con hándicap Domingo 7/12 – Jornadas finales: profesionales y aficionados

Postales del Abierto del Oeste de golf, en el Club de Campo Mendoza

golf 27

golf 26

golf 25

golf 24

golf 23

golf 20

golf 19

golf 18

golf 17

golf 14

golf 12

golf 11

golf 9

golf 8

golf 7

golf 6

golf 3

golf 2