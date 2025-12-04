Inicio Ovación Polideportivo Golf
Golf

Abierto del Oeste 2025: Augusto Núñez deslumbró en el Club de Campo Mendoza

Augusto Núñez hizo una primera vuelta brillante y es el cómodo líder del Abierto del Oeste 2025 que se juega en el Club de Campo Mendoza.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El mejor golf profesional del país está en Mendoza. 

El mejor golf profesional del país está en Mendoza. 

Foto: Martín Pravata/UNO

Augusto Núñez hizo una primera vuelta brillante de 61 golpes y es el cómodo líder del Abierto del Oeste 2025 que se juega en el Club de Campo Mendoza y culminará este domingo.

El tucumano de Yerba Buena firmó una tarjeta impecable con 11 birdies y 7 pares para quedar al término de la primera vuelta con 6 golpes de ventaja sobre su escolta.

golf 21

El pampeano Félix Córdoba lo sigue con 66 impactos (-6) y el top 5 del campeonato lo completan Fabián Gómez, tercero con 68 (-4), y el lote conformado por Abel Gallegos, Sergio Acevedo, Matías Simaski y Mateo Fernández de Oliveira, todos con 69 (-3).

golf 4

Más atrás, con un muy buen score de 70 golpes (-2) se ubicó Alejandro Marsano, el mejor aficionado y el mejor mendocino de la jornada entre los que también hubo buenas performances de Facundo González Villanueva, Emiliano Benenati, Pablo Bernal y Gonzalo Oliva Pinto, todos con 71 (-1).

Las posiciones del Abierto del Oeste 2025

golf 16

Se define el corte en el Club de Campo Mendoza

Este viernes desde las 8 se jugará la segunda ronda y tras los 18 hoyos se definirá el corte clasificatorio para el fin de semana. La última salida, con el líder, será a las 13.30.

Los horarios de salida para este viernes

golf 5

El Abierto del Oeste es uno de los 6 abiertos regionales más importantes del calendario nacional y es posible gracias al apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza y empresas privadas como Grupo América.

Los 10 primeros del Abierto del Oeste

  • 1) Augusto Núñez 61
  • 2) Félix Córdoba 67
  • 3) Fabián Gómez 68
  • 4) Abel Gallegos 69
  • 4) Sergio Acevedo 69
  • 4) Matias Simaski 69
  • 4) Mateo Fernández de Oliveira 69
  • 8) Alejandro Marsano (A) 70
  • 8) Franco Romero 70
  • 8) Nelson Ledesma 70
  • 8) Tomás Gómez 70
  • 8) Juan Álvarez 70
  • 8) Mauro Báez 70
golf 13

Los 10 primeros de la Orden de Mérito del TPG

  • 1) Franco Romero 1559.00
  • 2) César Costilla 1279.25
  • 3) Andrés Gallegos 1252.00
  • 4) Franco Scorzato 1216.50
  • 5) Maxi Godoy 1068.00
  • 6) Fabián Gómez 1016.00
  • 7) Joaquín Ludueña 954.40
  • 8) Ezequiel Beloqui 834.00
  • 9) Augusto Núñez 812.50
  • 10) Leandro Marelli 769.26

Lo que viene en el Abierto del Oeste de golf

  • Viernes 5/12 – Profesionales (día de corte) / Aficionados (día de corte)
  • Sábado 6/12 – Profesionales / Aficionados / Torneo categoría con hándicap
  • Domingo 7/12 – Jornadas finales: profesionales y aficionados

Postales del Abierto del Oeste de golf, en el Club de Campo Mendoza

golf 27
golf 26
golf 25
golf 24
golf 23
golf 20
golf 19
golf 18
golf 17
golf 14
golf 12
golf 11
golf 9
golf 8
golf 7
golf 6
golf 3
golf 2
golf 1

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas