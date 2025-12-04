El ave que salvó más de 100 vidas durante la Primera Guerra Mundial

Las dos primeras aves fueron abatidas. Una tercera voló, pero con información incompleta. Entonces quedó una sola: Cher Ami. Ataron a su pata izquierda un mensaje desesperado: “Nuestra propia artillería está bombardeándonos. Por el amor de Dios, deténganlo”.

Un disparo perforó su pecho, quedando ciega de un ojo, otro destrozó su pata, que quedó sostenida por un tendón. Aun así, la paloma Cher Ami voló 25 minutos sobre 30 kilómetros y llegó al palomar aliado. El bombardeo cesó en minutos y el destino del Batallón cambió para siempre.

Cher Amir, paloma (2)

La vida de esta paloma

La paloma fue salvada por médicos militares y recibió una pata de madera. Su heroísmo le valió la Croix de Guerre, se convirtió en mascota oficial del Ejército de Estados Unidos y, tras su muerte en 1919, pasó a exhibirse en el Museo Nacional de Historia Americana del Instituto Smithsoniano.

Su legado trascendió la guerra. Su historia inspiró libros, documentales, películas y hasta videojuegos como Battlefield 1. Hoy es un símbolo de valentía en miniatura, una prueba de que incluso en los episodios más oscuros y el instinto de sobrevivir.