Por qué a los pájaros no les da la electricidad cuando se posan sobre los cables

Si bien la situación es confusa, ya que la mayoría de veces uno ve a los pájaros descansar sin ningún problema sobre las líneas de alta tensión, alguna vez se pudo ver, sobre todo en algún video circulando por internet, como un ave o cualquier otro animal, termina electrocutado por la corriente.

Lo cierto es que los pájaros se la pasan de cable en cable y pareciera que la corriente no los afectaría absolutamente en nada.