Por qué a los pájaros no les da la electricidad cuando se posan sobre los cables

Ver a más de un pájaro parado sobre un cable, es una postal que se ve a diario y en cualquier rincón del planeta. Y lo más observadores se preguntaron alguna vez por qué no les da la corriente.
Si bien la situación es confusa, ya que la mayoría de veces uno ve a los pájaros descansar sin ningún problema sobre las líneas de alta tensión, alguna vez se pudo ver, sobre todo en algún video circulando por internet, como un ave o cualquier otro animal, termina electrocutado por la corriente.
Lo cierto es que los pájaros se la pasan de cable en cable y pareciera que la corriente no los afectaría absolutamente en nada.
Entre las principales especulaciones sobre cuál es el motivo del por qué los pájaros no se electrocutan al pararse sobre los cables, se pueden escuchar:
- Sus patas poseen un aislante que los protege la electricidad.
- Los cables de alta tensión tienen una protección aislante, que resguarda la integridad física del pájaro.
Estas dos especulaciones no son reales, ya que el motivo real pasa por otro lado.
Pájaros electrocutados: por qué no les da la corriente en los cables
Para conocer por qué la electricidad no electrocuta a los pájaros cuando estos se posan sobre los cables, nada mejor que consultar a los especialistas. En este caso, los expertos de topcable.com revelan el misterio:
- Básicamente, los pájaros no se electrocutan cuando se posan sobre los cables porque no llegan completar un circuito eléctrico.
- Cuando un pájaro se encuentra en una única línea, todo su cuerpo está al mismo potencial eléctrico, no existiendo diferencia de voltaje entre sus patas para que la corriente fluya a través de ellos.
- La electricidad elige siempre el camino de menor resistencia, por lo qué en la mayoría de los casos, prefiere que sea el cable por el que fluya la corriente y no el cuerpo del ave.
- Un pájaro sí puede electrocutarse cuando toca dos cables que tienen voltaje diferente. También cuando, además de tocar el cable en el que está parado, toca un poste o la tierra. En ese caso su cuerpo sí será un puente para que la corriente pueda circular, completando un circuito que lamentablemente llegará a ser letal para el ave.
- Generalmente los pájaros electrocutados son los de grandes dimensiones, qué al desplegar sus alas, terminan tocando más de un cable o poste.