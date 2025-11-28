Se dio a conocer el sorprendente método con el que los pájaros carpinteros perforan la madera

¿Cómo perforan la madera los pájaros carpinteros?

pájaro carpintero (1) Los músculos del cuello y el abdomen desempeñan un papel clave en la transferencia eficiente de energía cinética al picar la madera.

De acuerdo con este estudio, la clave no está únicamente en la fuerza de su pico, sino en una sofisticada coordinación muscular y respiratoria que convierte el cuerpo del ave en un verdadero martillo biológico.

Lejos de basarse solo en la potencia del golpe, estas aves ejecutan un movimiento altamente calculado. Su sistema muscular actúa como un resorte: cuando tensan los músculos del cuello, acumulan energía que liberan en cada impacto contra la corteza del árbol.

Pero lo que más sorprende es que este mecanismo se sincroniza con su respiración, permitiendo que cada golpe tenga la máxima fuerza posible sin expender energía de más.

La exhalación es breve y potente, acompañando el impacto. La inhalación, en cambio, se produce en la fracción de milésima de segundo que hay entre golpe y golpe, como el movimiento de retorno de un martillo antes de volver a golpear el clavo. El resultado es un ciclo continuo, eficiente y estable, algo único en este tipo de pájaros.

pájaro carpintero (2) La coordinación muscular y respiratoria en los pájaros carpinteros que resisten impactos extremos al golpear la madera.

Pero, ¿cómo evitan lesionarse el cráneo? Pues es sencillo, la coordinación entre músculos, cráneo y respiración actúa como amortiguador natural. El movimiento en realidad es controlado, medido y distribuido.

Características de estas aves