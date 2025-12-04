Sorprendieron a una pareja teniendo relaciones frente a un aula de escuela

La directora de la escuela fue alertada y decidió actuar. Según señalaron desde el establecimiento, la situación generó desconcierto entre los presentes y obligó a suspender momentáneamente las actividades para resguardar a los estudiantes.

De manera urgente, la autoridad activó el sistema de Alerta Banda, un mecanismo municipal que centraliza emergencias y coordina la intervención de personal de seguridad. La llamada permitió que agentes especializados llegaran pocos minutos después para detener la exposición pública y controlar la escena.

Cuando llegó el personal municipal, confirmó que los jóvenes estaban en un sector accesible y a la vista de cualquiera que circulara por el edificio. Tras identificarlos, les ordenaron retirarse de inmediato, con el objetivo de evitar agitaciones dentro del aula y preservar el bienestar emocional de los alumnos.

aulas2 In fraganti. Descubrieron a una pareja teniendo sexo frente a una escuela.

La intervención permitió bajar la tensión, aunque el impacto del episodio se extendió durante el resto de la jornada. Directivos y docentes expresaron su malestar, por lo que calificaron como una “vulneración del espacio institucional” y una falta de respeto hacia un ámbito dedicado exclusivamente a la educación y la formación profesional.

Desde el municipio destacaron la rápida respuesta del sistema de seguridad y subrayaron que, gracias a la intervención inmediata, no se registraron incidentes adicionales.

Sin embargo, el episodio dejó un clima de incomodidad entre los participantes del programa de capacitación y el personal de la institución, que aún intenta procesar lo ocurrido.

Fuente: tn.com.ar