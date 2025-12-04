Reciclaje: guardá las latas de atún vacías y transformalas en hermosos adornos para la decoración de Navidad

En pocos días comenzaremos la decoración de Navidad y una forma ecológica de lograrla es reciclando distintos materiales y elementos que tenemos en casa. En este sentido, a continuación, realizaremos un tutorial que nos permitirá transformar una simple lata de atún vacía en un elegante y sofisticado adorno.
Cómo reciclar una lata de atún y convertirla en un adorno para Navidad
Con latas vacías de atún (o picadillo), podemos concretar distintas ideas DIY que potenciarán la decoración de casa. Aunque, en este caso, anticipándonos a la Navidad, te diré cómo obtener un sofisticado adorno con poco presupuesto.
Para esta tarea que combina reciclaje y decoración, seguiremos el tutorial que nos brinda el canal de YouTube ‘Craftscm’. El video, de corta duración, nos enseña en un simple y efectivo paso a paso cómo transformar una lata de atún en un adorno navideño.
Materiales
- Lata de atún (por cada una obtendrás un adorno)
- Adornos navideños en miniatura
- Acrílico blanco
- Pincel
- Tapa de plástico fina
- Hilo de yute
Procedimiento
El procedimiento para esta idea DIY que aportará a la belleza en la decoración de Navidad es simple. El primer paso consistirá en lavar bien la lata de atún y quitarle aquellos bordes filosos que pueden cortarte los dedos al manipular el material. Asegurado esto, habrá que comenzar a pintar.
La especialista sugiere hacerlo con pintura de color blanco, por lo que debemos tomar un acrílico de ese tono y, con ayuda del pincel, pintar suavemente todo el contorno de la lata de atún. Luego seguir por la base y finalmente por el interior. Esperar a que se seque y darle una segunda mano de pintura para tapar todas las imperfecciones. Aguardar una vez más a que se seque.
Posteriormente, tendremos que empezar a adornar el interior de la lata con un muñequito de nieve en miniatura y un pequeño árbol de Navidad. Pegarlos para que las figuras queden bien adheridas a la lata de atún. Para simular la nieve podés utilizar pequeñas bolitas de Telgopor o bien ignorar este paso y no colocar nada.
Luego será turno de recortar el plástico transparente para hacer la base del adorno. Debe ser del mismo tamaño que la lata, para que no ingrese polvo ni suciedad. Después, con silicona, pegaremos el círculo en la lata de atún, creándole una tapa transparente que nos permitirá ver lo que hay adentro del adorno. Finalmente, pegar alrededor un hilo de yute como toque final.
De esta forma, reciclando una lata de atún, podremos obtener un hermoso adorno para Navidad. Al ser algo simple de hacer, puedes hacer varios para regalar.