Reciclaje: guardá las latas de atún vacías y transformalas en hermosos adornos para la decoración de Navidad

lata de atun vacia Reciclaje: esto podrás hacer con una simple lata de atún vacía.

Materiales

Lata de atún (por cada una obtendrás un adorno)

Adornos navideños en miniatura

Acrílico blanco

Pincel

Tapa de plástico fina

Hilo de yute

Procedimiento

El procedimiento para esta idea DIY que aportará a la belleza en la decoración de Navidad es simple. El primer paso consistirá en lavar bien la lata de atún y quitarle aquellos bordes filosos que pueden cortarte los dedos al manipular el material. Asegurado esto, habrá que comenzar a pintar.

La especialista sugiere hacerlo con pintura de color blanco, por lo que debemos tomar un acrílico de ese tono y, con ayuda del pincel, pintar suavemente todo el contorno de la lata de atún. Luego seguir por la base y finalmente por el interior. Esperar a que se seque y darle una segunda mano de pintura para tapar todas las imperfecciones. Aguardar una vez más a que se seque.

reciclaje latas de atun Este método te permitirá tener un elegante adorno para Navidad.

Posteriormente, tendremos que empezar a adornar el interior de la lata con un muñequito de nieve en miniatura y un pequeño árbol de Navidad. Pegarlos para que las figuras queden bien adheridas a la lata de atún. Para simular la nieve podés utilizar pequeñas bolitas de Telgopor o bien ignorar este paso y no colocar nada.

Luego será turno de recortar el plástico transparente para hacer la base del adorno. Debe ser del mismo tamaño que la lata, para que no ingrese polvo ni suciedad. Después, con silicona, pegaremos el círculo en la lata de atún, creándole una tapa transparente que nos permitirá ver lo que hay adentro del adorno. Finalmente, pegar alrededor un hilo de yute como toque final.

adorno navidad Así te quedará tu adorno de Navidad.

De esta forma, reciclando una lata de atún, podremos obtener un hermoso adorno para Navidad. Al ser algo simple de hacer, puedes hacer varios para regalar.