Inicio Ovación Fútbol Copa Libertadores
Lo difundió la Conmebol

Copa Libertadores 2025: cuánto dinero ganaron los equipos argentinos

La Conmebol dio a conocer los premios que recibieron los equipos en la Copa Libertadores 2025. Racing, Estudiantes y River fueron los equipos argentinos que más dinero ganaron

Por UNO

La Conmebol detalló los premios que recibieron los equipos en la Copa Libertadores 2025. Racing, Estudiantes y River fueron los equipos argentinos que más dinero ganaron, ya que llegaron más lejos en la Copa Libertadores 2025.

El documento precisó los montos acumulados por campeón, subcampeón y semifinalistas, y volvió a reflejar el fuerte crecimiento financiero del torneo continental.

racing 1
Racing fue semifinalista de la Libertadores.

Racing fue semifinalista de la Libertadores.

El campeón Flamengo acumuló 33.240.000 dólares, cifra que incluye los premios por fase, el avance a la instancia decisiva y el adicional correspondiente al título. Con este ingreso, el conjunto carioca se mantuvo entre los clubes con mayor capacidad económica del continente, consolidando su presencia en la elite sudamericana.

El subcampeón Palmeiras ganó 17.230.000 dólares por su desempeño a lo largo del certamen. Aunque la diferencia con el campeón es amplia, el monto lo posiciona nuevamente entre los equipos con mayor capacidad de inversión y proyección regional.

Racing Club, uno de los semifinalistas, acumuló 9.570.000 dólares. Su campaña, que incluyó resultados claves en las fases eliminatorias, le permitió superar por un margen acotado al otro semifinalista en términos económicos.

River
River lleg&oacute; a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

River llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Liga Deportiva Universitaria de Quito recibió 9.240.000 dólares, producto de su recorrido hasta las semifinales. La diferencia respecto de Racing responde al sistema de distribución establecido por la CONMEBOL, que contempla variables como partidos ganados y progresión en cada ronda.

La publicación del informe volvió a poner de relieve el impacto financiero de la Copa Libertadores, un torneo que en cada edición mueve cifras récord y que se ha convertido en un factor determinante para la planificación deportiva y económica de los clubes participantes.

Top 20 de Equipos con Mayor Recaudación de la última Copa Libertadores:

  • FLAMENGO (BRA) 33.240.000 DÓLARES - FINAL
  • PALMEIRAS (BRA) 17.230.000 - FINAL
  • RACING (ARG) 9.570.000 - SEMIFINAL
  • L.D.U. QUITO (ECU) 9.240.000 - SEMIFINAL
  • SÃO PAULO (BRA) 7.270.000 - CUARTOS DE FINAL
  • ESTUDIANTES LP (ARG) 7.270.000 - CUARTOS DE FINAL
  • RIVER PLATE (ARG) 6.940.000 - CUARTOS DE FINAL
  • VÉLEZ SARSFIELD (ARG) 6.940.000 - CUARTOS DE FINAL
  • CERRO PORTEÑO (PAR) 6.010.000 - OCTAVOS DE FINAL
  • BOTAFOGO (BRA) 5.570.000 - OCTAVOS DE FINAL
  • ATL. NACIONAL (COL) 5.240.000 - OCTAVOS DE FINAL
  • INTERNACIONAL (BRA) 5.240.000 - OCTAVOS DE FINAL
  • PEÑAROL (URU) 5.240.000 - OCTAVOS DE FINAL
  • UNIVERSITARIO (PER) 4.910.000 - OCTAVOS DE FINAL
  • LIBERTAD (PAR) 4.910.000 - OCTAVOS DE FINAL
  • ALIANZA LIMA (PER) 4.830.000 - FASE DE GRUPOS
  • BAHIA (BRA) 4.760.000 - FASE DE GRUPOS
  • FORTALEZA (BRA) 4.580.000 - OCTAVOS DE FINAL
  • BARCELONA (ECU) 4.430.000 - FASE DE GRUPOS
  • CENTRAL CÓRDOBA (ARG) 3.990.000 - FASE DE GRUPOS

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas