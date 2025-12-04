Copa Libertadores 2025: cuánto dinero ganaron los equipos argentinos

La Conmebol detalló los premios que recibieron los equipos en la Copa Libertadores 2025. Racing, Estudiantes y River fueron los equipos argentinos que más dinero ganaron, ya que llegaron más lejos en la Copa Libertadores 2025.
La Conmebol detalló los premios que recibieron los equipos en la Copa Libertadores 2025. Racing, Estudiantes y River fueron los equipos argentinos que más dinero ganaron, ya que llegaron más lejos en la Copa Libertadores 2025.
El documento precisó los montos acumulados por campeón, subcampeón y semifinalistas, y volvió a reflejar el fuerte crecimiento financiero del torneo continental.
El campeón Flamengo acumuló 33.240.000 dólares, cifra que incluye los premios por fase, el avance a la instancia decisiva y el adicional correspondiente al título. Con este ingreso, el conjunto carioca se mantuvo entre los clubes con mayor capacidad económica del continente, consolidando su presencia en la elite sudamericana.
El subcampeón Palmeiras ganó 17.230.000 dólares por su desempeño a lo largo del certamen. Aunque la diferencia con el campeón es amplia, el monto lo posiciona nuevamente entre los equipos con mayor capacidad de inversión y proyección regional.
Racing Club, uno de los semifinalistas, acumuló 9.570.000 dólares. Su campaña, que incluyó resultados claves en las fases eliminatorias, le permitió superar por un margen acotado al otro semifinalista en términos económicos.
Liga Deportiva Universitaria de Quito recibió 9.240.000 dólares, producto de su recorrido hasta las semifinales. La diferencia respecto de Racing responde al sistema de distribución establecido por la CONMEBOL, que contempla variables como partidos ganados y progresión en cada ronda.
La publicación del informe volvió a poner de relieve el impacto financiero de la Copa Libertadores, un torneo que en cada edición mueve cifras récord y que se ha convertido en un factor determinante para la planificación deportiva y económica de los clubes participantes.