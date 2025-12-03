Macarena Sans pasó por el quirófano tras la lesión que la dejó afuera del Mundial de Handball

El Mundial de Handball 2025 terminó demasiado rápido para Macarena Sans ya que una lesión en la mano izquierda la dejó fuera de la competencia e incluso la obligó a pasar por el quirófano.
Este miércoles la Confederación Argentina reveló que la mendocina de 29 años "fue operada con éxito tras su lesión en la mano" a la vez que le deseó "una excelente recuperación" y agradeció "enormemente a su club, Beti Onak, por la cálida atención y la rápida asistencia en esta desafortunada situación".
Maca Sans se lesionó en el debut de La Garra ante Países Bajos y fue remplazada en el plantel por Helena Molina, pero acompañó al equipo en el encuentro ante Austria. Incluso la Federación Internacional compartió un emotivo video en el que aparecía recibiendo numerosas muestras de apoyo de sus compañeras.
La talentosa jugadora formada en el Club Mendoza de Regatas y con presente profesional en España deberá estar inactiva por algunas semanas tras el que fue su partido número 110 con la selección argentina y de haber terminado con esta lesión el quinto Mundial de Handball de mayores de su carrera.
Con el objetivo cumplido de haber clasificado a la Main Round, Argentina tendrá una dura tarea en la búsqueda de los cuartos de final del Mundial de Handball 2025.
El seleccionado compartirá el Grupo II con Francia, Países Bajos, Austria, Polonia y Túnez, arrastrando los resultados de la primera fase, es decir que empieza con dos derrotas.
Para buscar uno de los dos lugares disponibles en los cuartos de final La Garra jugará este jueves 4 de diciembre ante Polonia (a las 11:30 hora argentina), el sábado 6 con Francia a las 14 y el lunes 8 con Túnez a las 11.30.