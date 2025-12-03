Macarena Sans pasó por el quirófano tras la lesión que la dejó afuera del Mundial de Handball

Embed - IHF on Instagram: "Argentina’s Macarena Sans suffered a hand fracture in their World Championship opener — but being part of a team means more than just three weeks of competition #handsupformore #GERNED2025" View this post on Instagram

La talentosa jugadora formada en el Club Mendoza de Regatas y con presente profesional en España deberá estar inactiva por algunas semanas tras el que fue su partido número 110 con la selección argentina y de haber terminado con esta lesión el quinto Mundial de Handball de mayores de su carrera.

Lo que viene para La Garra en el Mundial de Handball

Con el objetivo cumplido de haber clasificado a la Main Round, Argentina tendrá una dura tarea en la búsqueda de los cuartos de final del Mundial de Handball 2025.

El seleccionado compartirá el Grupo II con Francia, Países Bajos, Austria, Polonia y Túnez, arrastrando los resultados de la primera fase, es decir que empieza con dos derrotas.

Para buscar uno de los dos lugares disponibles en los cuartos de final La Garra jugará este jueves 4 de diciembre ante Polonia (a las 11:30 hora argentina), el sábado 6 con Francia a las 14 y el lunes 8 con Túnez a las 11.30.