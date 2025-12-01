Argentina goleó a Cuba en la segunda fecha de los Clasificatorios FIBA para el Mundial de Básquet 2027

La Selección argentina de básquet venció a Cuba por 105-49 este lunes, en el estadio Obras Sanitarias, por la segunda fecha de los Clasificatorios FIBA para el Mundial de Básquet 2027.
El elenco dirigido por Pablo Prigioni, que no había podido estar en la primera fecha por un problema de visado, fue muy superior a su rival, especialmente en el segundo tiempo, y cerró la primera ventana clasificatoria de la mejor manera, luego de no haber podido clasificar a la cita mundialista anterior.
La Albiceleste se impuso a los propios cubanos como visitante en la primera fecha, por 80-68, por lo que lidera el Grupo D, por delante de Uruguay, Panamá y su rival de esta noche, con cuatro triunfos, al igual que los “Charrúas”, pero mayor diferencia de gol.
El alero Nicolás Brussino fue la figura, con 13 puntos y 13 rebotes, y el escolta Gabriel Deck fue el máximo goleador, con 18 puntos.
Argentina recibirá a Uruguay en la tercera fecha, el viernes 27 de febrero de 2026, en la segunda ventana internacional.
El primer cuarto no tuvo mucho nivel y los primeros puntos fueron convertidos por el alero titular, Nicolás Brussino, con una penetración por derecha.
En el segundo cuarto, el equipo de Pablo Prigioni comenzó a mejorar y sacarle distancia a su rival. Fortaleciéndose con los ataques rápidos, beneficiado por la diferencia física, y las segundas oportunidades.
El tercer cuarto se inició con el elenco nacional ganando por 41-27 y terminaría marcando una enorme diferencia entre ambos quintetos. La imprecisión argentina de los primeros dos parciales comenzó a desvanecerse y empezaron a puntuar todos: el base Facundo Campazzo y el alero Gabriel Deck de tres puntos, además de los primeros puntos del guardia José Vildoza en toda la serie.
Una enorme volcada de espaldas por encima de la cabeza del escolta Gonzalo Corbalán y dos triples de esquina seguidos del guardia Juan Bocca y el alero Lee Aaliya le dieron forma a la victoria para superar los 100 puntos y sentenciar un gran triunfo por 105-49.
