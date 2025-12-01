Argentina goleó a Cuba en la segunda fecha de los Clasificatorios FIBA para el Mundial de Básquet 2027

El alero Nicolás Brussino fue la figura, con 13 puntos y 13 rebotes, y el escolta Gabriel Deck fue el máximo goleador, con 18 puntos.

Argentina recibirá a Uruguay en la tercera fecha, el viernes 27 de febrero de 2026, en la segunda ventana internacional.

El primer cuarto no tuvo mucho nivel y los primeros puntos fueron convertidos por el alero titular, Nicolás Brussino, con una penetración por derecha.

En el segundo cuarto, el equipo de Pablo Prigioni comenzó a mejorar y sacarle distancia a su rival. Fortaleciéndose con los ataques rápidos, beneficiado por la diferencia física, y las segundas oportunidades.

El tercer cuarto se inició con el elenco nacional ganando por 41-27 y terminaría marcando una enorme diferencia entre ambos quintetos. La imprecisión argentina de los primeros dos parciales comenzó a desvanecerse y empezaron a puntuar todos: el base Facundo Campazzo y el alero Gabriel Deck de tres puntos, además de los primeros puntos del guardia José Vildoza en toda la serie.

Una enorme volcada de espaldas por encima de la cabeza del escolta Gonzalo Corbalán y dos triples de esquina seguidos del guardia Juan Bocca y el alero Lee Aaliya le dieron forma a la victoria para superar los 100 puntos y sentenciar un gran triunfo por 105-49.

Lo que viene para Argentina rumbo al Mundial de Básquet 2027

27/2 vs Uruguay (Local)

2/3 vs Panamá (L)

2/7 vs Uruguay (V)

5/7 vs Panamá (V)

Los grupos de los Clasificatorios FIBA del Mundial de Básquet 2027