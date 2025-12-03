Inicio Ovación Rugby Mundial de rugby
Mundial de Rugby 2027: cuándo confirmarán la fecha, horario y sede de los partidos de Los Pumas

Los Pumas ya conocen su zona y ahora esperan la confirmación de la fecha, horario y sede de los partidos.

El sorteo del Mundial se hizo este miércoles.

Se realizó en Sídney el sorteo del Mundial de Rugby 2027, Los Pumas ya conocen su zona y ahora esperan la confirmación de la fecha, horario y sede de los partidos que componen la competencia.

La máxima cita ovalada se desarrollará del 1 de octubre al 13 de noviembre del 2027 en Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sídney y Townsville, y la fecha establecida para anunciar la programación oficial con día, hora y estadio de cada encuentro es el próximo 3 de febrero de 2026.

Los Pumas y España jugarán en el Mundial de Rugby 2027.

Los dirigidos por Felipe Contepomi integrarán el Grupo C junto con Fiji, España y Canadá y justamente el head coach de Los Pumas se expresó sobre los rivales del seleccionado argentino

  • Fiji: "No lo hemos enfrentado muchas veces y sabemos el equipo que es".
  • España: "Tiene muchos argentinos así que será un condimento más.
  • Canadá: "Viene levantando, así que vamos a prepararnos acorde a eso".

Además, quien participó de 4 mundiales como jugador y uno como entrenador asistente, destacó sobre el nuevo formato del Mundial de Rugby: "Es positivo que más equipos tengan la posibilidad de jugar un Mundial. Son momentos únicos y es la cita más grande que tenemos en nuestro deporte".

Los grupos del Mundial de Rugby 2027

  • A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong
  • B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania
  • C: Argentina, Fiji, España, Canadá
  • D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal
  • E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa
  • F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue
Octavos de final

  • Los ganadores de los Grupos A, B, C y D se enfrentarán a los cuatro mejores terceros.
  • Los ganadores de los Grupos E y F se enfrentarán a los segundos clasificados de los Grupos D y B.
  • Los segundos clasificados de los Grupos A y C se enfrentarán a los segundos clasificados de los Grupos E y F.

Los grupos de Los Pumas en los Mundiales

  • 1987: Quedó cuarto detrás de Nueva Zelanda, Fiji e Italia.
  • 1991: Quedó cuarto detrás de Australia, Samoa y Gales.
  • 1995: Quedó cuarto detrás de Inglaterra, Samoa e Italia.
  • 1999: Se clasificó segundo detrás de Gales y encima de Samoa y Japón.
  • 2003: Quedó tercero detrás de Australia e Irlanda y encima de Rumania y Namibia.
  • 2007: Se clasificó primero encima de Francia, Irlanda, Georgia y Namibia.
  • 2011: Se clasificó segundo detrás de Inglaterra y encima de Escocia, Georgia y Rumania.
  • 2015: Se clasificó segundo detrás de Nueva Zelanda y encima de Georgia, Tonga y Namibia.
  • 2019: Quedó tercero detrás de Inglaterra y Francia y encima de Tonga y Estados Unidos.
  • 2023: Se clasificó segundo detrás de Inglaterra y encima de Japón, Samoa y Chile.

