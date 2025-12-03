Mundial de Rugby 2027: cuándo confirmarán la fecha, horario y sede de los partidos de Los Pumas

La máxima cita ovalada se desarrollará del 1 de octubre al 13 de noviembre del 2027 en Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sídney y Townsville, y la fecha establecida para anunciar la programación oficial con día, hora y estadio de cada encuentro es el próximo 3 de febrero de 2026.

53142893467_056364baff_k Los Pumas y España jugarán en el Mundial de Rugby 2027.

Los dirigidos por Felipe Contepomi integrarán el Grupo C junto con Fiji, España y Canadá y justamente el head coach de Los Pumas se expresó sobre los rivales del seleccionado argentino