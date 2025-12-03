Mundial de Rugby 2027: cuándo confirmarán la fecha, horario y sede de los partidos de Los Pumas

Se realizó en Sídney el sorteo del Mundial de Rugby 2027, Los Pumas ya conocen su zona y ahora esperan la confirmación de la fecha, horario y sede de los partidos que componen la competencia.
La máxima cita ovalada se desarrollará del 1 de octubre al 13 de noviembre del 2027 en Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sídney y Townsville, y la fecha establecida para anunciar la programación oficial con día, hora y estadio de cada encuentro es el próximo 3 de febrero de 2026.
Los dirigidos por Felipe Contepomi integrarán el Grupo C junto con Fiji, España y Canadá y justamente el head coach de Los Pumas se expresó sobre los rivales del seleccionado argentino
Además, quien participó de 4 mundiales como jugador y uno como entrenador asistente, destacó sobre el nuevo formato del Mundial de Rugby: "Es positivo que más equipos tengan la posibilidad de jugar un Mundial. Son momentos únicos y es la cita más grande que tenemos en nuestro deporte".
