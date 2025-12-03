Cómo sacar un tornillo sin necesidad de usar destornillador: el eficaz truco

A todos nos pasó: querer aflojar un tornillo y descubrir que no tenemos un destornillador a mano, o peor, que la ranura de la cabeza está barrida y ya no encaja ninguna herramienta. La buena noticia es que existe un truco casero, simple y muy eficaz para sacar un tornillo sin necesidad de un destornillador tradicional.
Este método se volvió muy efectivo y usado porque funciona incluso con tornillos desgastados y no requiere herramientas complejas.
El truco para sacar un tornillo sin destornillador
¿Perdiste el destornillador?, no te preocupes, hay varias opciones para aflojar un tornillo usando objetos comunes que todos tenemos en casa y que funcionan sorprendentemente bien. Todos los detalles uno por uno:
Usa una moneda: probablemente haya una moneda en el suelo, o puedes revisar tus pantalones; seguro que encuentras una. Una vez que lo hagas, intenta insertar una moneda pequeña en la ranura más larga del tornillo y comprueba si gira para quitarlo.
Usa un cuchillo de manteca: si necesitas quitar un tornillo en casa, pero no tienes un destornillador a mano, simplemente ve a la cocina y agarra un cuchillo. Introduce la punta del cuchillo en la ranura más larga del tornillo y gira en sentido antihorario para desenroscarlo.
Usa un alicate o pinza: los alicates de punta fina son especialmente útiles. Simplemente sujeta los lados de la cabeza del tornillo con los alicates y gíralos en sentido antihorario para desenroscarlo.
Usa una tijera escolar: inserta la punta de las tijeras afiladas en una de las ranuras de la cabeza del tornillo y gíralas en sentido antihorario para aflojarlo.
Sacar un tornillo usando un CD o DVD viejo: este truco es menos conocido pero sorprendentemente funcional. Introduce con cuidado el borde de un CD viejo en la ranura más larga del tornillo y gira en sentido antihorario. Si el tornillo está lo suficientemente flojo, este truco funcionará.
Usar una tarjeta de crédito o débito: simplemente, busca en tu bolsillo una tarjeta de crédito o cualquier otra que tengas a mano. Introduce el borde de la tarjeta en la ranura más larga del tornillo y gírala en sentido antihorario para aflojarla y retirarla.