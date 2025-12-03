Cómo sacar un tornillo sin necesidad de usar destornillador: el eficaz truco

sacar un tornillo sin destornillador Quitar tornillo con cuchillo.

Usa una moneda: probablemente haya una moneda en el suelo, o puedes revisar tus pantalones; seguro que encuentras una. Una vez que lo hagas, intenta insertar una moneda pequeña en la ranura más larga del tornillo y comprueba si gira para quitarlo.

Usa un cuchillo de manteca: si necesitas quitar un tornillo en casa, pero no tienes un destornillador a mano, simplemente ve a la cocina y agarra un cuchillo. Introduce la punta del cuchillo en la ranura más larga del tornillo y gira en sentido antihorario para desenroscarlo.

Usa un alicate o pinza: los alicates de punta fina son especialmente útiles. Simplemente sujeta los lados de la cabeza del tornillo con los alicates y gíralos en sentido antihorario para desenroscarlo.

sacar un tornillo sin destornillador (1) Quitar tornillo con CDs.

Usa una tijera escolar: inserta la punta de las tijeras afiladas en una de las ranuras de la cabeza del tornillo y gíralas en sentido antihorario para aflojarlo.

Sacar un tornillo usando un CD o DVD viejo: este truco es menos conocido pero sorprendentemente funcional. Introduce con cuidado el borde de un CD viejo en la ranura más larga del tornillo y gira en sentido antihorario. Si el tornillo está lo suficientemente flojo, este truco funcionará.

Usar una tarjeta de crédito o débito: simplemente, busca en tu bolsillo una tarjeta de crédito o cualquier otra que tengas a mano. Introduce el borde de la tarjeta en la ranura más larga del tornillo y gírala en sentido antihorario para aflojarla y retirarla.