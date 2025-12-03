La encrucijada del mundo River: Boca campeón y jugar Libertadores o Sudamericana sin título del Xeneize

La postura de los hinchas de River

El tema, para todo futbolero, es sensible. No es solamente un resultado deportivo en el cierre de la temporada. Y si bien la suerte está echada y ellos nada pueden hacer al respecto, hablar sobre las preferencias no es fácil.

La encrucijada está muy marcada. Aquellos que quieren jugar el Repechaje saben que, por consecuencia, estarán haciendo fuerza para que el rival de toda su vida sume una estrella y sea campeón del fútbol argentino.

En contrapunto, los que no quieren que Boca salga campeón del certamen local saben que automáticamente están renunciando a la posibilidad de jugar una nueva edición de la Copa Libertadores.

Las redes sociales suelen ser un termómetro en este tipo de casos y, si bien hay tantas opiniones como personas, la tendencia es clara con respecto a qué prefieren los hinchas de River: jugar la Sudamericana y que el Xeneize no sea campeón.

Hinchas-River.jpg

El común del simpatizante del Millonario se inclina por: "Prefiero que River juegue la Sudamericana. Primero por no ver a mi rival contento. Menos campeón. Segundo, creo que nos viene bien un golpe de realidad. Este plantel no está para pelear por la Libertadores".

"Prefiero jugar la Sudamericana. Tenemos que estar obligados a ganarla, sería el camino para volver a ganar algo internacional. Nunca querría ver campeón a Boca, ni aunque nos favorezca. Sería repetir lo que nos pasó en 2014. Ganar la Sudamericana y al otro año la Libertadores", argumentaron en otros casos.

Otros se encuentran divididos en cuanto a su postura: "Realmente estoy en un 50 y 50. No quiero que Boca gane ni a las bolitas. Que no ganen nada. Pero también pienso que somos el mejor equipo del fútbol argentino y no podemos no jugar la Copa Libertadores".