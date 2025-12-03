La verdadera razón por la que la presidenta de México decidió no ir al partido inaugural del Mundial 2026

También explicó que no estará presente en el sorteo de grupos que se realizará el próximo 5 de diciembre porque deben establecerse los protocolos diplomáticos y de seguridad necesarios aunque también dijo que debe revisar si su agencia se lo permite.

Por su lado, Javier Milei ya anunció que no asistirá al sorteo porque no mantiene buena relación con la cúpula de la AFA ni tampoco con el presidente de la AFA, Chiqui Tapia.

Con respecto al partido inaugural, está en duda la presencia de los representantes de los los países anfitrionas (Mark Carney, primer ministro de Canadá, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos).

Así lo reveló la presidenta de México al explicar que "todavía es temprano para poder saber qué jefes de Estado vendrían y qué recepción les haríamos".

En México fulminaron a la presidenta por su decisión

En el diario El País de México analizaron cómo se vería que la presidenta no asista a una cita tan importante como la inauguración de un Mundial y las críticas son una constante, más allá del aplaudido gesto al donar su entrada a la niña indígena fanática del fútbol.

David Faitelson, periodista mexicano mexicano, analizó: "Si no va, se equivoca. Un Mundial es una oportunidad histórica para enaltecer al país. Tendría que estar ahí.

Faitelson continuó: "Yo esperaría que los tres presidentes de los países organizadores estuvieran presentes. Sería lo correcto. Lo primero que tendría que hacer la doctora Sheinbaum es extenderles una invitación formal".

La imagen de un palco vacío sería muy triste y lamentable. Incluso podría interpretarse como un vacío de poder.

El prestigioso periodista mexicano también hizo hincapié en que la presidenta tiene el apoyo popular mientras que acusó que Donald Trump se apropió del torneo: "Infantino ha pasado más tiempo en la oficina oval de la Casa Blanca que en sus oficinas en Zúrich".