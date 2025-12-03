¿Cómo saber en qué barco llegaron tus antepasados a la Argentina?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AGNArgentina/status/1995875626423615570?t=ut6vLdWC_yAzFEXT95kLSQ&s=08&partner=&hide_thread=false ¡Buscá las raíces de tu familia en el Archivo General de la Nación!



Desde el Archivo General de la Nación explicaron que, por el nivel de demanda actual, aclararon, el tiempo de respuesta puede demorar hasta 60 días.

Según datos compartidos por el Ministerio del Interior, entre 1880 y 1930 nuestro país fue el que tuvo la mayor proporción de extranjeros con relación a su población total. De acuerdo a los datos del censo de 1914, una tercera parte de los habitantes del país estaba compuesta por extranjeros.

Es importante aclarar que esta herramienta está disponible desde el año pasado, y que ha sido muy consultada por aquellos que quieren realizar algún trámite de ciudadanía, o que simplemente buscan conocer más datos sobre su familia.

Barco Argentina inmigrantes A finales de los años 20, el flujo migratorio aumentó notablemente debido a la crisis económica mundial.

"Las Actas de Inspección Marítima son expedientes generados a partir de la inspección obligatoria de los medios de transporte que ingresaban a Argentina. La obligación de inspección se estableció mediante la Ley N° 817 de 1876 para los buques que transportaban inmigrantes. Una junta compuesta por un médico, un empleado de la Capitanía del Puerto (luego Prefectura Marítima) y un inspector de la Comisaría General de Inmigración (luego Dirección General de Inmigración) debía visitar la nave para investigar su estado sanitario, exigir informes al capitán y a los pasajeros y comprobar el cumplimiento de la ley", explicaron desde el Ministerio del Interior.