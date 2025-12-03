El país de América Latina que construye el buque más grande de la región: un mega barco con más de 200 metros

Además, el buque puede funcionar como base flotante de rescate, hospital móvil o centro de distribución de suministros ante catástrofes, un aspecto clave en una región propensa a emergencias climáticas.

NAM “Atlântico”, (2) El gigante naval no solo amplía la flota brasileña: también redefine el mapa de poder en el Atlántico Sur y proyecta una nueva etapa para la defensa y la cooperación marítima latinoamericana.

Cómo es el buque más grande de América Latina

Antes de vestir bandera brasileña, el buque tuvo vida británica. Construido en los años 90, sirvió durante dos décadas en la Royal Navy bajo el nombre HMS Ocean. Durante ese período participó en misiones en Kosovo, Irak, Libia y el Caribe.

Hoy, con una nueva identidad y un rol ampliado, este buque presenta características de alto impacto:

Longitud: 203,4 metros

Desplazamiento: 21.578 toneladas

Capacidad de transporte: 806 infantes de marina

Aeronaves: cubierta para 7 y hangar para 18 helicópteros

Autonomía: 8.000 millas náuticas

Velocidad máxima: 18 nudos

Lejos de ser solo un buque de guerra, el “Atlantico” fue diseñado como una plataforma versátil, preparada para actuar tanto en operaciones anfibias como en misiones de emergencia. Entre sus funciones principales de este barco se destacan: