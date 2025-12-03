La región de América Latina acaba de sumar un nuevo protagonista a su mapa estratégico marítimo, se trata de mega buque militar que, por tamaño y capacidad operativa, no tiene comparación en la región.
El país de América Latina que construye el buque más grande de la región: un mega barco con más de 200 metros
Este buque único en la región sorprende por un tamaño y una capacidad militar inigualable en toda la región. Todos los detalles
Con más de 200 metros de eslora y un desplazamiento superior a las 21 mil toneladas, el buque combina poder militar, logística y asistencia humanitaria. Su presencia redefine el peso marítimo de un país de América Latina en particular y marca un punto de inflexión para la defensa regional.
El país de América Latina que construye en buque más grande de la región: un mega barco con más de 200 metros
Se trata del buque NAM “Atlantico”, la nave más grande de la Armada de Brasil y una de las piezas navales más imponentes que hoy surcan la región de América Latina. Con la incorporación del NAM “Atlantico”, Brasil consolida su posición como potencia regional y amplía su capacidad para intervenir en escenarios internacionales.
Además, el buque puede funcionar como base flotante de rescate, hospital móvil o centro de distribución de suministros ante catástrofes, un aspecto clave en una región propensa a emergencias climáticas.
Cómo es el buque más grande de América Latina
Antes de vestir bandera brasileña, el buque tuvo vida británica. Construido en los años 90, sirvió durante dos décadas en la Royal Navy bajo el nombre HMS Ocean. Durante ese período participó en misiones en Kosovo, Irak, Libia y el Caribe.
Hoy, con una nueva identidad y un rol ampliado, este buque presenta características de alto impacto:
- Longitud: 203,4 metros
- Desplazamiento: 21.578 toneladas
- Capacidad de transporte: 806 infantes de marina
- Aeronaves: cubierta para 7 y hangar para 18 helicópteros
- Autonomía: 8.000 millas náuticas
- Velocidad máxima: 18 nudos
Lejos de ser solo un buque de guerra, el “Atlantico” fue diseñado como una plataforma versátil, preparada para actuar tanto en operaciones anfibias como en misiones de emergencia. Entre sus funciones principales de este barco se destacan:
- Control de zonas estratégicas en aguas internacionales.
- Operaciones con helicópteros y despliegue de tropas.
- Transporte de personal y apoyo logístico.
- Respuesta humanitaria y asistencia ante desastres naturales.