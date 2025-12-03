Expertos en arqueología confirma la existencia de la legendaria guerra de Troya: así era la ciudad conquistada

Porque ahí, bajo capas de tierra y de tiempo, estaba la evidencia de una ciudad que realmente existió y que, en un momento de su historia, sufrió una devastación que encaja inquietantemente con los relatos épicos.

En 1863 Frank Calvert fue el primero en iniciar una expedición en un perímetro en el que se creía se erigió la antigua ciudad. Lo cierto es que los trabajos en el terreno nunca cesaron y en 2025 el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía emplazó un nuevo proyecto con el fin de recolectar más evidencias que sirvan para identificar si la mítica guerra existió o no.

Troya (1)

Del mito de Troya a la realidad develada por la arqueología

De acuerdo a lo que mencionaron desde National Geographic, los arqueólogos accedieron a la capa de destrucción, un sector específico que, se cree, contiene los restos de diferentes herramientas y armas identitarias del traspaso violento entre la Edad de Bronce Final y la Edad de Hierro. En ese trance, pudo haber sucedido la Guerra de Troya.

No prueba que Aquiles luchara en sus puertas ni que un caballo de madera marcara su caída. Pero sí demuestra que la historia detrás de la leyenda de Troya tuvo una base real. Una ciudad rica, estratégica, disputada, que cayó en medio de un conflicto de gran escala.

La excavación de Troya no borró su magia, sino que la volvió más humana, más cercana. Convertir un mito en un sitio tangible ,una muralla que se puede tocar, una puerta por la que alguien realmente pasó hace más de tres mil años, es como abrir un portal entre dos mundos: el de la poesía y el de la historia.