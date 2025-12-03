Con el paso del tiempo, el papel aluminio ha tomado la fama y el protagonismo en diferentes trucos caseros. En este contexto, son muchas las personas que recomiendan colocarlo en las patas de los muebles, con finalidades muy particulares en beneficio de tu casa.
Colocar papel aluminio en las patas de los muebles: por qué recomiendan hacerlo
El papel aluminio pude ser de gran utilidad si se coloca en los muebles de casa. ¿Para qué sirve este truco casero?
A la hora de mover muebles dentro de casa, uno de los problemas más comunes son los rayones que pueden provocarse en el piso de casa, como también así el peso que los mismos tienen, que significan dificultades.
Por qué colocar papel alumino en las patas de los muebles
Colocar papel de aluminio en las patas de una mesa es un truco casero para hacer que los muebles pesados se deslicen fácilmente sobre las alfombras, y también puede servir para prevenir los clásicos rayones provocados por el movimiento.
Sucede que el papel aluminio actúa como una superficie deslizante que reduce la fricción entre las patas de los muebles y el tejido, facilitando el movimiento de todo tipo de muebles.
Para realizar este truco casero, son sencillos los pasos que puedes seguir:
- Corta varias piezas de papel aluminio: corta varios trozos de papel de aluminio del tamaño adecuado para envolver la parte inferior de cada pata de la mesa.
- Envuelve cada pata: envuelve cada pata de la mesa firmemente con dos o más capas de papel de aluminio.
- Desliza la mesa: una vez envueltas todas las patas, empuja suavemente la mesa para moverla. Debería deslizarse con más facilidad sobre la alfombra
Otros usos de este truco casero
Pero además de esto, el truco casero de colocar papel aluminio bajo las patas de los muebles puede servir, aunque con menor efectividad, para disuadir a las mascotas (especialmente gatos) de arañar o acercarse a los muebles.
El control de ciertas plagas también es efectivo con el papel aluminio en los muebles. La textura y el ruido del papel de aluminio resultan desagradables para roedores, y su superficie brillante puede desorientar a ciertos insectos.