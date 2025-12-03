Colocar papel aluminio en las patas de los muebles: por qué recomiendan hacerlo

Sucede que el papel aluminio actúa como una superficie deslizante que reduce la fricción entre las patas de los muebles y el tejido, facilitando el movimiento de todo tipo de muebles.

muebles, rayones Loa rayones del piso, provocados por los muebles, pueden ser evitados con papel aluminio.

Para realizar este truco casero, son sencillos los pasos que puedes seguir:

Corta varias piezas de papel aluminio : corta varios trozos de papel de aluminio del tamaño adecuado para envolver la parte inferior de cada pata de la mesa.

: corta varios trozos de papel de aluminio del tamaño adecuado para envolver la parte inferior de cada pata de la mesa. Envuelve cada pata : envuelve cada pata de la mesa firmemente con dos o más capas de papel de aluminio.

: envuelve cada pata de la mesa firmemente con dos o más capas de papel de aluminio. Desliza la mesa: una vez envueltas todas las patas, empuja suavemente la mesa para moverla. Debería deslizarse con más facilidad sobre la alfombra

Otros usos de este truco casero

Pero además de esto, el truco casero de colocar papel aluminio bajo las patas de los muebles puede servir, aunque con menor efectividad, para disuadir a las mascotas (especialmente gatos) de arañar o acercarse a los muebles.

El control de ciertas plagas también es efectivo con el papel aluminio en los muebles. La textura y el ruido del papel de aluminio resultan desagradables para roedores, y su superficie brillante puede desorientar a ciertos insectos.