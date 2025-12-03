Cuándo empieza la Copa Internacional de Lionel Messi en Miami, con dos equipos argentinos: cuáles son

Desde el 9 al 14 de diciembre Lionel Messi llevará adelante la primera edición del Messi Cup, un torneo internacional de fútbol juvenil para jugadores Sub-16 que se realizará en Miami y que contará con ocho de los equipos más prestigiosos del mundo.
Lionel Messi llevará adelante su primer torneo con ocho quipos y, entre ellos, dos argentinos. Se disputará en las instalaciones del Inter Miami
El objetivo del torneo no solo es el desarrollo deportivo porque también buscará establecer lazos entre las instituciones, es por eso que promete que lo que suceda en el verde césped se complementará con eventos culturales y de la industria deportiva.
La productora fundada por Lionel Messi se llama 525 Rosario y a través de ella organizará el torneo internacional juvenil donde participarán ocho equipos, entre ellos, dos argentinos:
Lionel Messi ya lo había anticipado en su cuenta de Instagram: "Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!".
Además, la organización confirmó que los partidos tendrán lugar en las instalaciones del Inter Miami, incluido el Chase Stadium y el Florida Blue Training Center.
Los ocho equipos quedaron divididos en dos grupos de cuatro equipos y jugarán un mínimo de tres partidos que constarán de dos tiempos de 40 minutos:
Luego se disputará la fase de playoffs para coronar al campeón de la edición inaugural. La final, así como el partido por el tercer y cuarto puesto, se jugarán el último día en el Chase Stadium, donde el Inter Miami disputa sus partidos como local.
Tim Pastore, CEO de 525 Rosario, explicó: "La Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana". Y agregó entusiasmado: "Es una oportunidad para celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando legados y vínculos que perdurarán más allá del campo de juego".