Cuándo empieza la Copa Internacional de Lionel Messi en Miami, con dos equipos argentinos: cuáles son

Lionel Messi llevará adelante su primer torneo con ocho quipos y, entre ellos, dos argentinos. Se disputará en las instalaciones del Inter Miami

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El torneo de Lionel Messi empieza pronto.

Desde el 9 al 14 de diciembre Lionel Messi llevará adelante la primera edición del Messi Cup, un torneo internacional de fútbol juvenil para jugadores Sub-16 que se realizará en Miami y que contará con ocho de los equipos más prestigiosos del mundo.

El objetivo del torneo no solo es el desarrollo deportivo porque también buscará establecer lazos entre las instituciones, es por eso que promete que lo que suceda en el verde césped se complementará con eventos culturales y de la industria deportiva.

Lionel Messi
Lionel Messi tendrá su primer torneo con dos equipos argentinos: cuáles son

La productora fundada por Lionel Messi se llama 525 Rosario y a través de ella organizará el torneo internacional juvenil donde participarán ocho equipos, entre ellos, dos argentinos:

  • Inter Miami FC (Estados Unidos),
  • FC Barcelona (España),
  • Manchester City (Inglaterra),
  • Inter de Milán (Italia),
  • Atlético de Madrid (España),
  • Chelsea FC (Inglaterra),
  • River Plate (Argentina),
  • Newell’s Old Boys (Argentina).

Lionel Messi ya lo había anticipado en su cuenta de Instagram: "Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!".

Además, la organización confirmó que los partidos tendrán lugar en las instalaciones del Inter Miami, incluido el Chase Stadium y el Florida Blue Training Center.

River en Messi Cup
¿Cómo es el formato del torneo organizado por Lionel Messi?

Los ocho equipos quedaron divididos en dos grupos de cuatro equipos y jugarán un mínimo de tres partidos que constarán de dos tiempos de 40 minutos:

  • Grupo A:
    • Inter Miami FC.
    • Newell’s Old Boys.
    • Atlético de Madrid.
    • Chelsea FC.
  • Grupo B:
    • Inter de Milán.
    • FC Barcelona.
    • Manchester City.
    • River Plate.
Newell’s - Messi Cup
Luego se disputará la fase de playoffs para coronar al campeón de la edición inaugural. La final, así como el partido por el tercer y cuarto puesto, se jugarán el último día en el Chase Stadium, donde el Inter Miami disputa sus partidos como local.

Tim Pastore, CEO de 525 Rosario, explicó: "La Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana". Y agregó entusiasmado: "Es una oportunidad para celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando legados y vínculos que perdurarán más allá del campo de juego".

