Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en maravillosos imanes para la heladera

Cómo reciclar tubos de papel higiénico y convertirlos en imanes de mariposas

Tal como te vengo contando en distintos artículos de reciclaje, los cartones de los rollos de papel higiénico se pueden utilizar para múltiples ideas DIY. En esta oportunidad, crearemos una mariposa con efecto tridimensional que puede usarse como imán decorativo para colocar en la puerta de la heladera.

Papel higienico Aprendé a reciclar tubos de papel higiénico.

Para realizar este procedimiento, nos guiaremos por el tutorial brindado por el canal de YouTube ‘CreArtistas del reciclaje’. El paso a paso para esta idea DIY que combina reciclaje y decoración es el siguiente: