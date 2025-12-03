Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en maravillosos imanes para la heladera

Entre las cosas que tenemos en casa y podemos reciclar, los tubos vacíos de papel higiénico se convierten en los elementos más versátiles. Con ellos podemos crear múltiples manualidades DIY para potenciar la decoración del hogar. En este caso, te enseñaré a reutilizarlos para crear imanes de mariposas que luego podrás colocar en la heladera.
Cómo reciclar tubos de papel higiénico y convertirlos en imanes de mariposas
Tal como te vengo contando en distintos artículos de reciclaje, los cartones de los rollos de papel higiénico se pueden utilizar para múltiples ideas DIY. En esta oportunidad, crearemos una mariposa con efecto tridimensional que puede usarse como imán decorativo para colocar en la puerta de la heladera.
Para realizar este procedimiento, nos guiaremos por el tutorial brindado por el canal de YouTube ‘CreArtistas del reciclaje’. El paso a paso para esta idea DIY que combina reciclaje y decoración es el siguiente:
Materiales
- 2 tubos de papel higiénico
- 1 imán
- Tijera
- Barniz o laca
- Acrílico de diferentes colores para pintar la mariposa 3D
- 1 hoja de papel para hacer el molde de la mariposa
- 1 gancho para el cabello (popularmente conocido como invisible)
Procedimiento
- Dibujar un molde de ala de mariposa grande en la hoja de papel. Doblar la hoja para asegurar la simetría y recortar.
- Transferir el molde a un tubo de papel higiénico y recortar.
- Tomar un segundo rollo, y con base en el primer molde, dibujar y recortar una mariposa con alas ligeramente más pequeñas. Hacerle líneas guía en la parte interna.
- Las piezas se deben pintar con pintura acrílica. Podés hacer el diseño que prefieras. La especialista recomienda usar una base amarilla y detalles en rojo y anaranjado.
- Remarcar el contorno de las alas con un marcador permanente y cubrir los bordes de la mariposa grande con pintura acrílica negra. Añadir líneas negras en el cuerpo y puntos blancos de luz.
- Para el efecto 3D tendremos que doblar ligeramente el cartón por la mitad. Luego, colocar las antenas reutilizando el alambre de un gancho para el cabello y pegarlas con silicona caliente.
- Pega un pequeño trozo de esponja en el centro de la mariposa grande (para crear elevación) y sobre esta pegar la mariposa pequeña.
- Finalmente, pegar un imán en la parte trasera y barnizar para que el diseño dure más.
De esta forma tendrás un hermoso imán para la heladera con forma de mariposa gracias al reciclaje de dos tubos de papel higiénico.