Lo que comenzó como un experimento en el siglo XIX hoy promete transformar el transporte acuático, reducir emisiones y ofrecer una experiencia de navegación más silenciosa y eficiente. Te contamos sobre como este tipo barco está revolucionado la industria.

Barco (2)

Construyen un barco que vuela a alta velocidad y solucionan el problema más grande de la industria marítima

Desde los primeros intentos de Emmanuel Denis Farcot en 1869, pasando por las proezas de Enrico Forlanini en 1906 y los récords de velocidad de Alexander Graham Bell con su HD-4, los hidroplanos demostraron que podían superar a los cascos tradicionales. Sin embargo, el desarrollo de este barco quedó limitado por los motores de combustión, los materiales pesados y la tecnología disponible en ese momento.