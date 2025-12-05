Premios Olimpia 2025: los mendocinos que están ternados
La entrega de los Premios Olimpia 2025 se realizará el lunes 22 de diciembre en la Usina del Arte, en Buenos Aires. Hay tres mendocinos nominados
Por UNO
Se viene la entrega de los Premios Olimpia 2025, que se realizará el lunes 22 de diciembre en la Usina del Arte, en Buenos Aires. Hay tres mendocinos nominados, que son Agustín Loser (vóleibol), Julieta Benedetti (ciclismo) y Santiago Lorenzo (tenis de mesa).
Loser se ha destacado en la Selección argentina de vóley, Benedetti fue campeona Panamericana junior de ciclismo en Asunción (Paraguay) 2025 y Lorenzo es una de las figuras del tenis de mesa.
Hay una novedad, ya que la edición de este año incorporará la categoría de los esports, una disciplina que refleja la evolución del deporte y el crecimiento de las nuevas audiencias.
Mientras que entre los deportistas ternados que no obtengan el Olimpia de Plata, se entregará el “Premio Inspiración”, que incluirá una beca anual destinada a acompañar el desarrollo del ganador en su carrera deportiva. Este premio será definido por el voto del público.
El Olimpia de Oro 2024 fue compartido por Franco Colapinto, quien se destacó por su debut en la Fórmula 1, y Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la selección argentina y del Aston Villa.
Premios Olimpia 2025: todos los ternados
Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro
Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailin Pérez, Kevin Vallejos