Inicio Ovación Polideportivo Premios Olimpia
Gran expectativa

Premios Olimpia 2025: los mendocinos que están ternados

La entrega de los Premios Olimpia 2025 se realizará el lunes 22 de diciembre en la Usina del Arte, en Buenos Aires. Hay tres mendocinos nominados

Por UNO
Agustín Loser está nominado en los Premios Olimpia 2025 en vóleibol.

Agustín Loser está nominado en los Premios Olimpia 2025 en vóleibol.

Se viene la entrega de los Premios Olimpia 2025, que se realizará el lunes 22 de diciembre en la Usina del Arte, en Buenos Aires. Hay tres mendocinos nominados, que son Agustín Loser (vóleibol), Julieta Benedetti (ciclismo) y Santiago Lorenzo (tenis de mesa).

Loser se ha destacado en la Selección argentina de vóley, Benedetti fue campeona Panamericana junior de ciclismo en Asunción (Paraguay) 2025 y Lorenzo es una de las figuras del tenis de mesa.

benedetti
Julieta Benedetti se destac&oacute; en ciclismo.

Julieta Benedetti se destacó en ciclismo.

Hay una novedad, ya que la edición de este año incorporará la categoría de los esports, una disciplina que refleja la evolución del deporte y el crecimiento de las nuevas audiencias.

Mientras que entre los deportistas ternados que no obtengan el Olimpia de Plata, se entregará el “Premio Inspiración”, que incluirá una beca anual destinada a acompañar el desarrollo del ganador en su carrera deportiva. Este premio será definido por el voto del público.

santiago lorenzo2.jpg
Santiago Lorenzo se destaca en el tenis de mesa.

Santiago Lorenzo se destaca en el tenis de mesa.

El Olimpia de Oro 2024 fue compartido por Franco Colapinto, quien se destacó por su debut en la Fórmula 1, y Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la selección argentina y del Aston Villa.

Premios Olimpia 2025: todos los ternados

  • Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro
  • Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailin Pérez, Kevin Vallejos
  • Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina
  • Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto
  • Basquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza
  • Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio
  • Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar
  • Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez
  • Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice
  • Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey
  • Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar
  • Deportes de Invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra
  • Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz
  • Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis
  • Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello
  • Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes
  • Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda
  • Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe
  • Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo
  • Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban
  • Hockey sobre Césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago
  • Hockey sobre Patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero
  • Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio
  • Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco
  • Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano
  • Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone
  • Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia
  • Padel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia
  • Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri
  • Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez
  • Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna
  • Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón
  • Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas
  • Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya
  • Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz
  • Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo y Brenda Ruiz Díaz
  • Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos
  • Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo
  • Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo
  • Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle
  • Voleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser
  • Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas