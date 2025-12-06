Franco Colapinto con los mecánicos de Alpine en los pits tras la FP3: "Simplemente no estoy cómodo"

La comunicación radial del equipo de Fórmula 1 Alpine, donde el argentino Colapinto correrá también la próxima temporada, evidenció el malestar del corredor con el rendimiento de A525 en pista, ya que luego de un auspicioso buen 10° lugar en la FP1, luego decayó y anduvo por el fondo de los clasificados. Este sábado cerró la FP3 en el 19° lugar -penúltimo-.

La bronca de Franco Colapinto con el andar de Alpine A525 en Abu Dhabi

Minutos después de finalizada la Práctica Libre de este sábado (FP3), Franco Colapinto señaló vía intercomunicación radial con los boxes su preocupación. El ingeniero de Alpine Stuart Barlow quiso poner paños fríos al decir: "Buen trabajo, sacando una vuelta cronometrada en el segundo intento", para luego ser más realista comentando: "Muchas cosas para nosotros por arreglar acá también".