FRANCO COLAPINTO

Franco Colapinto con los mecánicos de Alpine en los pits tras la FP3: "Simplemente no estoy cómodo"

Se conoció la comunicación de Franco Colapinto con su equipo técnico de Alpine en los pits, luego del 19° puesto en las tercera Práctica Libre de la Fórmula 1

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Franco Colapinto dijo no estoy cómodo al equipo de mecánicos de Alpine por el bajo rendimiento de su auto en la Prácticas Libres del GP de Abu Dhabi de Fórmula 1.

Continuando la saga de malestar del piloto argentino Franco Colapinto con el rendimiento de su auto en los ensayos libres del Gran Premio de Emiratos Árabes y a minutos de la Clasificación, el pilarense no pudo simular su descontento y lo comentó vía intercomunicador con su equipo en boxes.

La comunicación radial del equipo de Fórmula 1 Alpine, donde el argentino Colapinto correrá también la próxima temporada, evidenció el malestar del corredor con el rendimiento de A525 en pista, ya que luego de un auspicioso buen 10° lugar en la FP1, luego decayó y anduvo por el fondo de los clasificados. Este sábado cerró la FP3 en el 19° lugar -penúltimo-.

La bronca de Franco Colapinto con el andar de Alpine A525 en Abu Dhabi

Minutos después de finalizada la Práctica Libre de este sábado (FP3), Franco Colapinto señaló vía intercomunicación radial con los boxes su preocupación. El ingeniero de Alpine Stuart Barlow quiso poner paños fríos al decir: "Buen trabajo, sacando una vuelta cronometrada en el segundo intento", para luego ser más realista comentando: "Muchas cosas para nosotros por arreglar acá también".

La respuesta del argentino, apesadumbrado, fue lacónica pero contundente: "Sí, simplemente no estoy cómodo. Hablaremos en el garaje. Quizás estemos en la dirección equivocada".

El técnico de Alpine cerró la transmisión diciendo: "Probablemente. Vamos a discutirlo un poco más cuando estemos en el garaje".

Muy poco tiempo tendrán los mecánicos de la escudería francesa para solucionar el bajo rendimiento de los coches, ya que el otro piloto de la escudería, el número uno, el galo Pierre Gassly, apenas estuvo dos puestos (17°) por delante de Franco. A las 11 dará inició la Clasificación del Gran Premio de Emiratos Árabes de Fórmula 1, en Abu Dhabi.

