Franco Colapinto con los mecánicos de Alpine en los pits tras la FP3: "Simplemente no estoy cómodo"

La respuesta del argentino, apesadumbrado, fue lacónica pero contundente: "Sí, simplemente no estoy cómodo. Hablaremos en el garaje. Quizás estemos en la dirección equivocada".
El técnico de Alpine cerró la transmisión diciendo: "Probablemente. Vamos a discutirlo un poco más cuando estemos en el garaje".
Muy poco tiempo tendrán los mecánicos de la escudería francesa para solucionar el bajo rendimiento de los coches, ya que el otro piloto de la escudería, el número uno, el galo Pierre Gassly, apenas estuvo dos puestos (17°) por delante de Franco. A las 11 dará inició la Clasificación del Gran Premio de Emiratos Árabes de Fórmula 1, en Abu Dhabi.