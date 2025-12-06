El ambientador casero con el que puedas decirle adiós al mal olor en las tuberías: cómo realizarlo

El lavabo del cuarto de baño y las tuberías de la cocina suelen desprender mal olor. El problema puede deberse a un atasco, un sifón muy sucio, una pérdida, u otras variables. Por eso, en este artículo te enseñamos cómo hacer un "ambientador" casero para quitar estos aromas desagradables que inundan el hogar.
No hay nada más desagradable que llegar a casa y notar un olor nauseabundo en la cocina o el cuarto de baño. Y aunque estos ambientes estén bien limpios y desinfectadas, los olores a tuberías pueden aparecer y volverse un problema muy serio para habitar una vivienda.
Neutraliza el mal olor de las tuberías
Para preparar este "perfume casero" para las tuberías de casa, puedes usar una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre blanco para limpiar y desodorizar. Otra opción es exprimir el jugo de unos limones directamente en el desagüe. Estas soluciones se deben verter seguidas de agua caliente para limpiar las tuberías.
También, está la posibilidad de utilizar amoníaco líquido o líquido amoniacal, un producto de limpieza ideal para acabar con la suciedad y los malos olores de las cañerías. Y, aunque su mayor poder es desengrasar, el amoniaco tiene increíbles propiedades para acabar con los restos de detergentes y productos que se adhieren a las paredes de las tuberías.
Sin embargo, estas no son soluciones definitivas para el problema. Si las tuberías de casa se mantienen con mal olor por mucho tiempo, es aconsejable consultar con un plomero o profesional que se dedique a realizar trabajos con tuberías para que analice la situación.
Consejos para evitar la acumulación de residuos en tuberías
Si quieres mantener los tubos sin olores desagradables, puedes adoptar hábitos sencillos:
- Instalar rejillas o filtros que impidan el paso de sólidos.
- No tirar restos de aceite por el fregadero.
- Enjuagar con agua caliente luego de cada uso.
- Evitar verter productos químicos corrosivos de forma frecuente.
Otro hábito que puedes adoptar es hacer una revisión periódica del sistema de desagüe, sobre todo en hogares con instalaciones antiguas.