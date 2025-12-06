El ambientador casero con el que puedas decirle adiós al mal olor en las tuberías: cómo realizarlo

inodoro con mal olor Uno de los problemas más habituales en la casa es el mal olor que desprenden las tuberías.

También, está la posibilidad de utilizar amoníaco líquido o líquido amoniacal, un producto de limpieza ideal para acabar con la suciedad y los malos olores de las cañerías. Y, aunque su mayor poder es desengrasar, el amoniaco tiene increíbles propiedades para acabar con los restos de detergentes y productos que se adhieren a las paredes de las tuberías.

Sin embargo, estas no son soluciones definitivas para el problema. Si las tuberías de casa se mantienen con mal olor por mucho tiempo, es aconsejable consultar con un plomero o profesional que se dedique a realizar trabajos con tuberías para que analice la situación.

Consejos para evitar la acumulación de residuos en tuberías

Si quieres mantener los tubos sin olores desagradables, puedes adoptar hábitos sencillos:

Instalar rejillas o filtros que impidan el paso de sólidos.

No tirar restos de aceite por el fregadero.

Enjuagar con agua caliente luego de cada uso.

Evitar verter productos químicos corrosivos de forma frecuente.

limpieza de lavabo Después de utilizar la bacha de la cocina, se recomienda verter agua caliente para limpiar la grasa de las tuberías.

Otro hábito que puedes adoptar es hacer una revisión periódica del sistema de desagüe, sobre todo en hogares con instalaciones antiguas.