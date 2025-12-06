Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
FRANCO COLAPINTO

F1: Cómo le fue a Franco Colapinto en la Clasificación del GP de Abu Dhabi

Los Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gassly quedaron fuera en la Qualy1. Max Verstappen ganó la pole y desplazó a los McLaren de Norris y Piatri

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Franco Colapinto largará último en el GP de Abu Dhabi, que cierra el año de la Fórmula 1.

Sin encontrar la solución a la baja performance de su auto, el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gassly largarán este domingo, desde las 10, en el autódromo Yas Marina de los Emiratos Árabes en el último y penúltimo puesto de la grilla.

La pole del Gran Premio de Abu Dhabi fue para Max Verstappen, de Red Bull Racing, que mete presión a los de McLaren en la pelea por el título. El neerlandés logró el mejor tiempo en la Q3 con un registro de 1 minuto 22 segundo 207 milésima (1' 22'' 2907/1000), Más lentos estuvieron Lando Norris(+201/1000) y Oscar Piastri (+230/1000), ambos con Mclaren.

automovilismo-formula 1-abu dhabi-max verstappen-pole
Max Verstappen logró una pole fundamental en su lucha por defender el campeonato frente a los pilotos de Mclaren.

Colapinto y Gassly eliminados en la Q2 del Gran Premio de Abu Dhabi

Muy pronto y sin encontrar solución, los Alpine cerraron el corte de la Qualy 1 en los últimos puestos. Hamilton no pudo disponer de una auto competitivo luego del choque en el tercer parcial de las Pruebas Libres del último Gran Premio de la Fórmula 1.

El Top Ten de la grilla de salida para el Gran Premio de Abu Dhabi

Pos. Piloto Equipo Tpo./Q3

  1. Max Verstappen Red Bull Racing 1:22.207
  2. Lando Norris McLaren 1:22.408
  3. Oscar Piastri McLaren 1:22.437
  4. George Russell Mercedes 1:22.645
  5. Charles Leclerc Ferrari 1:22.730
  6. Fernando Alonso Aston Martin 1:22.902
  7. Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:22.904
  8. Esteban Ocon Haas F1 Team 1:22.913
  9. Isack Hadjar Racing Bulls 1:23.072
  10. Yuki Tsunoda Red Bull Racing Q2

Estos fueron los eliminados en Q1:

16- Lewis Hamilton (Ferrari)

17- Alexander Albon (Williams)

18- Nico Hulkenberg (Sauber)

19- Pierre Gasly (Alpine)

20- Franco Colapinto (Alpine)

