F1: Cómo le fue a Franco Colapinto en la Clasificación del GP de Abu Dhabi

La pole del Gran Premio de Abu Dhabi fue para Max Verstappen, de Red Bull Racing, que mete presión a los de McLaren en la pelea por el título. El neerlandés logró el mejor tiempo en la Q3 con un registro de 1 minuto 22 segundo 207 milésima (1' 22'' 2907/1000), Más lentos estuvieron Lando Norris(+201/1000) y Oscar Piastri (+230/1000), ambos con Mclaren.

Max Verstappen logró una pole fundamental en su lucha por defender el campeonato frente a los pilotos de Mclaren.

Colapinto y Gassly eliminados en la Q2 del Gran Premio de Abu Dhabi

Muy pronto y sin encontrar solución, los Alpine cerraron el corte de la Qualy 1 en los últimos puestos. Hamilton no pudo disponer de una auto competitivo luego del choque en el tercer parcial de las Pruebas Libres del último Gran Premio de la Fórmula 1.