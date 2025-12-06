F1: Cómo le fue a Franco Colapinto en la Clasificación del GP de Abu Dhabi

Sin encontrar la solución a la baja performance de su auto, el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gassly largarán este domingo, desde las 10, en el autódromo Yas Marina de los Emiratos Árabes en el último y penúltimo puesto de la grilla.
Los Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gassly quedaron fuera en la Qualy1. Max Verstappen ganó la pole y desplazó a los McLaren de Norris y Piatri
La pole del Gran Premio de Abu Dhabi fue para Max Verstappen, de Red Bull Racing, que mete presión a los de McLaren en la pelea por el título. El neerlandés logró el mejor tiempo en la Q3 con un registro de 1 minuto 22 segundo 207 milésima (1' 22'' 2907/1000), Más lentos estuvieron Lando Norris(+201/1000) y Oscar Piastri (+230/1000), ambos con Mclaren.
Muy pronto y sin encontrar solución, los Alpine cerraron el corte de la Qualy 1 en los últimos puestos. Hamilton no pudo disponer de una auto competitivo luego del choque en el tercer parcial de las Pruebas Libres del último Gran Premio de la Fórmula 1.
Pos. Piloto Equipo Tpo./Q3
16- Lewis Hamilton (Ferrari)
17- Alexander Albon (Williams)
18- Nico Hulkenberg (Sauber)
19- Pierre Gasly (Alpine)
20- Franco Colapinto (Alpine)