Franco Colapinto en Abu Dhabi: "No tenía grip atrás otra vez"

Por otra parte, el corredor de Alpine rescató que arrancó bien en la FP1, en donde estuvo cómodo. Además, destacó que de la primera práctica a la Clasificación mejoró en “menos de un segundo” y con una mejora de la pista: más fría y de noche. “Menos nafta y más con motor, tendría que ser mucho más, por eso no entiendo que es lo que pasa”, agregó.

“Por qué no puedo extraer más en la Qualy... pero nada, hay que trabajara para tener un mejor rendimiento mañana y terminar lo mejor que se pueda la carrera”, Franco Colapinto tras la Clasificación “Por qué no puedo extraer más en la Qualy... pero nada, hay que trabajara para tener un mejor rendimiento mañana y terminar lo mejor que se pueda la carrera”, Franco Colapinto tras la Clasificación

De cara a la carrera, la situación de largar último obliga a Colapinto y a Alpine a replantear completamente la estrategia. Partir desde el fondo de la parrilla en el Yas Marina Circuit, una pista donde adelantar es notoriamente difícil, minimiza las opciones de puntos, pero abre la puerta a una estrategia más arriesgada, quizás apostando a un auto de seguridad (Safety Car) o a una gestión de neumáticos que sorprenda.

El objetivo del domingo: tratar de terminar y sumar experiencias

El objetivo ahora para Colapinto es acumular datos valiosos, mantener el coche íntegro y, tal como él lo expresó, terminar la carrera de la mejor manera posible, priorizando el aprendizaje sobre el resultado.

La temporada finaliza con esta frustración para el joven argentino, pero su enfoque sigue siendo profesional y resiliente. El mensaje final, "hay que trabajar para tener un mejor rendimiento mañana", es el reflejo de un competidor que no se rinde ante la adversidad.

Más allá del resultado en Abu Dhabi, este tipo de fines de semana son cruciales para su desarrollo, exponiendo áreas de mejora tanto en la comunicación con el equipo técnico como en la adaptabilidad a un monoplaza inestable, lecciones que serán fundamentales para su futuro en la primera categoría de monoplazas.