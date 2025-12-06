Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
FRANCO COLAPINTO

Franco Colapinto en Abu Dhabi: "No tenía grip atrás otra vez"

Franco Colapinto explicó el porqué del pobre rendimiento de los Alpine en el circuito Yas Marina de Abu Dhabi, donde quedaron últimos en la Clasificación

Raúl Adriazola
Franco Colapinto habló de una inexplicable falta de grip de su Alpine en la Qualy del Gp de Abu Dhabi de Fórmula 1.

Franco Colapinto finalizó en el puesto 20° -último lugar- de la Clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, el piloto argentino de la escudería Alpine explicó cuales son los problemas que padeció dentro del Yas Marina Circuit, escenario del GP de los Emiratos Árabes.

Tanto el argentino, como su compañero del equipo, Pierre Gassly, sufrieron la falta de competitividad del A525 este sábado, donde ambos quedaron eliminados en la primera tanda de la Clasificación (Q1), ocupando el último y penúltimo lugar, respectivamente de cara a la carrera de cierre de la temporada de la Fórmula 1.

Franco Colapinto sobre la falta de grip del Alpine en Abu Dhabi

El pilarense Colapinto detalló que: “hice dos track limits... la verdad no sé qué fue lo que pasó, no tenía grip (agarre a la pista) atrás otra vez, estuve todo el día peleando con lo mismo, cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito... la verdad es muy difícil”.

Por otra parte, el corredor de Alpine rescató que arrancó bien en la FP1, en donde estuvo cómodo. Además, destacó que de la primera práctica a la Clasificación mejoró en “menos de un segundo” y con una mejora de la pista: más fría y de noche. “Menos nafta y más con motor, tendría que ser mucho más, por eso no entiendo que es lo que pasa”, agregó.

De cara a la carrera, la situación de largar último obliga a Colapinto y a Alpine a replantear completamente la estrategia. Partir desde el fondo de la parrilla en el Yas Marina Circuit, una pista donde adelantar es notoriamente difícil, minimiza las opciones de puntos, pero abre la puerta a una estrategia más arriesgada, quizás apostando a un auto de seguridad (Safety Car) o a una gestión de neumáticos que sorprenda.

El objetivo del domingo: tratar de terminar y sumar experiencias

El objetivo ahora para Colapinto es acumular datos valiosos, mantener el coche íntegro y, tal como él lo expresó, terminar la carrera de la mejor manera posible, priorizando el aprendizaje sobre el resultado.

La temporada finaliza con esta frustración para el joven argentino, pero su enfoque sigue siendo profesional y resiliente. El mensaje final, "hay que trabajar para tener un mejor rendimiento mañana", es el reflejo de un competidor que no se rinde ante la adversidad.

Más allá del resultado en Abu Dhabi, este tipo de fines de semana son cruciales para su desarrollo, exponiendo áreas de mejora tanto en la comunicación con el equipo técnico como en la adaptabilidad a un monoplaza inestable, lecciones que serán fundamentales para su futuro en la primera categoría de monoplazas.

