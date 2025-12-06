Cómo les fue a Los Pumas 7s en la jornada inicial del Seven de Ciudad del Cabo

Los Pumas 7s iniciaron con una contundente goleada ante Australia su actuación en el Seven de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, por la segunda etapa del Circuito Mundial 2025/26.
Argentina marcó una clara diferencia y se impuso por 36 a 0 a los oceánicos con tries de Santiago Mare, Marcos Moneta, Luciano González (2), Matteo Graziano (2), mientras que González (2) y Santiago Vera Feld agregaron 3 conversiones.
Para el debut Gómez Cora dispuso como titulares a Graziano, Juan Patrico Batac y Santiago Álvarez, el debutante Pedro De Haro, Mare, González y Moneta. Luego ingresaron Vera Feld, Martiniano Arrieta, Eliseo Morales, Sebastián Dubuc y Valentín Maldonado.
El seleccionado nacional, que viene de terminar octavo en Dubai, completará la fase de grupos enfrentando a Francia a las 9.54 hora argentina y España a las 13.35 (televisa Fox Sports y Disney Plus), mientras que en la Zona B compiten Nueva Zelanda, Sudáfrica, Fiji y Gran Bretaña.
Tras la primera etapa, Nueva Zelanda lidera las posiciones del SVNS 2025/26 con 20 puntos, lo siguen Australia 18, Fiji 16 y Francia 14, mientras que Argentina está octava con 6 unidades.
En una temporada de recambio y renovación, Los Pumas 7s tuvieron 5 debutantes en Dubai y sumaron un sexto en esta segunda etapa con la convocatoria del rosarino De Haro, remplazante del lesionado Joaquín Pellandini.
El Circuito Mundial o SVNS 2025/26 está conformado por 6 torneos de etapa regular en la cual participan 8 seleccionados y luego se disputarán otros 3 certámenes finales con 12 seleccionados, ya que se suman otros 4 provenientes del SVNS 2.
Lo que viene en la temporada regular
SVNS World Championship