Cómo les fue a Los Pumas 7s en la jornada inicial del Seven de Ciudad del Cabo

Mirá el mejor rugby en #DisneyPlus Plan Premium. pic.twitter.com/r2eFESvm9j — ScrumRugby (@ScrumESPN) December 6, 2025

El seleccionado nacional, que viene de terminar octavo en Dubai, completará la fase de grupos enfrentando a Francia a las 9.54 hora argentina y España a las 13.35 (televisa Fox Sports y Disney Plus), mientras que en la Zona B compiten Nueva Zelanda, Sudáfrica, Fiji y Gran Bretaña.

Tras la primera etapa, Nueva Zelanda lidera las posiciones del SVNS 2025/26 con 20 puntos, lo siguen Australia 18, Fiji 16 y Francia 14, mientras que Argentina está octava con 6 unidades.

En una temporada de recambio y renovación, Los Pumas 7s tuvieron 5 debutantes en Dubai y sumaron un sexto en esta segunda etapa con la convocatoria del rosarino De Haro, remplazante del lesionado Joaquín Pellandini.

El Circuito Mundial 2025/26

El Circuito Mundial o SVNS 2025/26 está conformado por 6 torneos de etapa regular en la cual participan 8 seleccionados y luego se disputarán otros 3 certámenes finales con 12 seleccionados, ya que se suman otros 4 provenientes del SVNS 2.

Lo que viene en la temporada regular

6 y 7 de diciembre: Ciudad del Cabo

31 de enero y 1 de febrero: Perth

7 y 8 de febrero: Australia (ciudad a definir)

7 y 8 de marzo: Vancouver

14 y 15 de abril: Estados Unidos (Nueva York)

SVNS World Championship