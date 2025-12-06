Nuevas especies de aguas profundas descubiertas durante prueba de minería

El reto de explorar la zona Clarion-Clipperton

araña El descubrimiento se realizó a gran profundidad.

Los científicos llevaron a cabo esta investigación siguiendo las normativas establecidas por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) para la realización de estudios de referencia. Durante un período de cinco años, los investigadores se dedicaron a inventariar la vida marina que habita en el lecho. Además, probaron el efecto de la minería en un sector específico entre Hawái y México, conocido como la Zona Clarion-Clipperton. Los resultados muestran que el número de animales se redujo un 37% y la variedad de especies cayó un 32% en el rastro generado por la maquinaria al extraer los metales.

Dahlgren, el investigador, afirmó que "la investigación requirió 160 días en el mar y cinco años de trabajo. Nuestro estudio resultará importante para la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), que es la entidad que regula la minería de minerales en aguas internacionales". Este esfuerzo fue notable y no tiene precedentes en la zona. El equipo de la Universidad de Gotemburgo, por ejemplo, se concentró en identificar los gusanos poliquetos marinos. Dado que la mayoría de las especies no habían sido descritas previamente, los datos moleculares, es decir, de ADN, resultaron fundamentales para estudiar la biodiversidad en ese remoto lecho marino.

El suelo del océano que examinaron se ubica a 4.000 metros bajo la superficie acuática. La luz solar no llega allí. La capa de sedimento crece apenas una milésima de milímetro cada año. Mientras que una muestra de fondo marino del Mar del Norte podría contener 20.000 animales, una muestra similar de este fondo marino profundo revela el mismo número de especies, pero solo unos 200 ejemplares.

Los investigadores lograron recolectar 4.350 animales, todos de un tamaño superior a 0.3 mm, que viven tanto sobre como dentro del fondo marino. En total, identificaron 788 especies. Los organismos encontrados eran principalmente gusanos marinos, crustáceos y moluscos como almejas y caracoles. Los expertos incluso identificaron un nuevo coral solitario adherido a nódulos polimetálicos. Lo nombraron Deltocyathus zoemetallicus en alusión a su hallazgo vinculado a la minería.

Un descubrimiento en el océano profundo

especies Algunas de las nuevas especies descubiertas.

Dahlgren señaló que lleva más de trece años trabajando en la Zona Clarion-Clipperton y que esta es, sin duda, la investigación más extensa que se ha realizado en el área. Durante el inventario, el equipo observó que las comunidades del lecho cambiaban de forma natural con el tiempo, probablemente a causa de las variaciones en la cantidad de alimento que alcanzaba el fondo. Se desconoce con exactitud cuán distribuidas están las distintas especies a lo largo de los fondos marinos profundos del océano Pacífico.

Adrian Glover, autor principal del estudio y del Museo de Historia Natural de Londres, comentó que "ahora es vital intentar predecir la pérdida de biodiversidad a causa de la minería. Para eso, necesitamos investigar la biodiversidad del 30% de la Zona Clarion-Clipperton que se mantiene protegida. En este momento, no tenemos prácticamente idea de lo que vive ahí". Los datos del descubrimiento sirven como una base importante para futuros análisis. Este descubrimiento de nuevas especies durante la prueba de impacto de la minería establece un punto de referencia para la ciencia.