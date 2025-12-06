Inicio Ovación Boxeo Boxeo
BOXEO INTERNACIONAL

Fiesta del boxeo en San Juan: El Pac Man Fernández ganó el Título Mundial Gold de la AMB

Este viernes por la noche el púgil de San Juan Ezequiel Fernández ganó el Título Mundial Gold de boxeo al vencer por puntos al venezolano Rodrigo Caraballo

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Ezequiel Pac Man Fernández llenó del gloria al boxeo sanjuanino al ganar el Título Mundial Gold de la AMB en el Aldo Cantoni a pleno.

Ezequiel Pac Man Fernández llenó del gloria al boxeo sanjuanino al ganar el Título Mundial Gold de la AMB en el Aldo Cantoni a pleno.

Foto; Gentileza sanjuan8

La vecina provincia de San Juan tuvo su verdadera fiesta de boxeo internacional en un estadio Aldo Cantoni repleto, y donde el crédito local obtuvo el Título Gold de la Asociación Mundial de Boxeo -AMB- de peso welter, tras superar al venezolano Rodrigo Caraballo por la vía de las tarjetas en la pelea principal.

En una extensa y lujosa velada, fiscalizada por la Federación Argentina de Box (FAB), con algunas autoridades mendocinas, el púgil del Club Julio Mocoroa Ezequiel Pac Man Fernández (66,500kg) le regaló a la multitud que lo acompañó un triunfo histórico para la provincia cuyana al lograr el Título Mundial Gold de la AMB en peso welter tras vencer a Rodrigo Caraballo (igual peso).

Fernández se suma así a Leonela Yúdica, como los sanjuaninos más exitosos en el boxeo internacional. Yúdica se consagró campeona mundial mosca de la FIB en el 2014 y realizó nueve defensas de su corona.

Pac Man Fernández ganó el Título Mundial Gold por puntos

Con un fallo unánime, los tres jueces lo vieron ganar ampliamente al nacido en Chimbas, con estos guarismos: 97-93, y 99-91 las dos restantes.

Según la crónica del diario sanjuan8, desde el primer round, el local mostró claridad y ritmo. Con el correr de los minutos, su dominio se hizo más evidente: golpes más precisos, mejor lectura del combate y una constancia que terminó inclinando la pelea a su favor. Las tarjetas de los jueces confirmaron lo que el público ya veía desde las tribunas: Fernández había sido superior de principio a fin.

En pelea de semifondo, el pupilo de Pablo Chacón, el cordobés Edilberto King Kong Fernández logró una ajustado triunfo en fallo dividido sobre el bonaerense José Centurión en pelea a seis rounds, peso semipesado. Las tarjetas fueron: 56-58, 58-56 y 59-55.

Temas relacionados:

Más sobre Boxeo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas