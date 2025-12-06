Fiesta del boxeo en San Juan: El Pac Man Fernández ganó el Título Mundial Gold de la AMB

Pac Man Fernández ganó el Título Mundial Gold por puntos

Con un fallo unánime, los tres jueces lo vieron ganar ampliamente al nacido en Chimbas, con estos guarismos: 97-93, y 99-91 las dos restantes.

Según la crónica del diario sanjuan8, desde el primer round, el local mostró claridad y ritmo. Con el correr de los minutos, su dominio se hizo más evidente: golpes más precisos, mejor lectura del combate y una constancia que terminó inclinando la pelea a su favor. Las tarjetas de los jueces confirmaron lo que el público ya veía desde las tribunas: Fernández había sido superior de principio a fin.

En pelea de semifondo, el pupilo de Pablo Chacón, el cordobés Edilberto King Kong Fernández logró una ajustado triunfo en fallo dividido sobre el bonaerense José Centurión en pelea a seis rounds, peso semipesado. Las tarjetas fueron: 56-58, 58-56 y 59-55.