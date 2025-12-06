La playa de México escondida en Puerto Vallarta que es la más linda de Jalisco

El propio Gobierno de Jalisco, a través de su Secretaría de Turismo, promueve la playa Las Gemelas como un destino natural que merece la pena visitar. Se enfatiza la vegetación exuberante que la rodea, ese contraste único entre sus dos pequeñas bahías y los senderos que permiten descender hasta la orilla.

gemelas vayarta La tranquilidad es la característica principal de esta playa.

Las autoridades señalan que, cerca de la playa, no hay grandes servicios comerciales. Por ello, si se visita, hay que llevar provisiones. Como actividades, recomiendan mucho practicar el snorkeling en los arrecifes cercanos, o también hacer recorridos por las zonas rocosas, explorando los ecosistemas marinos que dan carácter a esta costa del estado de México.

El otoño en Jalisco trae consigo menos visitantes en general, cielos más despejados y temperaturas muy agradables. En este marco, la playa Las Gemelas se vuelve un sitio especialmente atractivo para quienes buscan la tranquilidad junto a la naturaleza intacta.

Otros paraísos en la costa de Jalisco

Su ubicación la hace muy conveniente, pues está apenas a unos veinte o veinticinco minutos del centro de Puerto Vallarta. Esto permite un acceso sencillo, pero con mucho menor tráfico que otras playas que se encuentran más próximas a la ciudad. Las Gemelas ofrece lo mejor de los dos mundos.

Aunque esta playa se llevó el primer lugar en este listado, también aparecen otras opciones en la costa de México. Por ejemplo, Costa Careyes, la cual se valora mucho por su exclusividad y sus aguas intensas. También resaltan otros lugares con ambiente semivirgen que se ubican en la región de Costalegre.

Un dato curioso que se conoció recientemente es que otro estudio identificó a Yelapa como “la playa más bella de Jalisco”, según contaron algunos medios locales. Sin embargo, no la consideraron necesariamente como la mejor para visitar en la temporada otoñal, lo cual marca una diferencia importante.