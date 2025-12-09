La Policía Federal realizó allanamientos en la AFA y varios clubes por la causa relacionada a Sur Finanzas

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó este martes distintas sedes de clubes y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la causa relacionada a Sur Finanzas.
Según la información hubo más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de las sedes de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.
Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró: “En el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.
Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo” y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.
Los allanamientos apuntan a comprobar si los papeles que presentó ante la justicia Maximiliano Ariel Vallejo, el financista cercano a la AFA, coinciden con los que deberían estar en la AFA y los clubes.
La causa de Sur Finanzas está a cargo de Luis Armella, juez Federal de Lomas de Zamora, y la fiscal Cecilia Incardona quien lleva adelante la investigación por lavado de activos y evasión fiscal agravada.
Se investiga el supuesto lavado de unos 8 mil millones de pesos y hasta el momento no hay detenidos, pero si algunas cuentas congeladas.