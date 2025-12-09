La Policía Federal realizó allanamientos en la AFA y varios clubes por la causa relacionada a Sur Finanzas

Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo” y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.

Los allanamientos apuntan a comprobar si los papeles que presentó ante la justicia Maximiliano Ariel Vallejo, el financista cercano a la AFA, coinciden con los que deberían estar en la AFA y los clubes.

La causa de Sur Finanzas

La causa de Sur Finanzas está a cargo de Luis Armella, juez Federal de Lomas de Zamora, y la fiscal Cecilia Incardona quien lleva adelante la investigación por lavado de activos y evasión fiscal agravada.

Se investiga el supuesto lavado de unos 8 mil millones de pesos y hasta el momento no hay detenidos, pero si algunas cuentas congeladas.

Los clubes donde se realizaron allanamientos por la causa Sur Finanzas