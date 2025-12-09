Qué hizo Enzo Pérez en el aniversario del 9/12 tras su salida de River y con el llamado de un grande

Uno de los jugadores emblema de ese equipo fue Enzo Pérez, quien entró en la historia del club y en el corazón del hincha Millonario. Además, se transformó en uno de los capitanes más significativos del último tiempo.

Su historia con River terminó (al menos como jugador), pero su vida siempre estará ligado a "El Más Grande". Y es por eso que hoy, en el aniversario de la epopeya de 2018, el mediocampista se mostró en las redes sociales en el gimnasio llevando adelante una preparación con su entrenador personal para comenzar la temporada 2026 de la mejor manera, aunque aun está sin club. Eso si, no dudó en colocarse los colores del Millonario.

Entrenamiento de Enzo Pérez en Instagram "Preparando la máquina", escribió el entrenador de Enzo Pérez.

De alguna manera, Enzo Pérez cambió a Marcelo Gallardo y a su cuerpo técnico por el Licenciado Fernando Silvero, quien se está encargando de que el mediocampista quedé diez puntos mientras que el teléfono no para de sonar y son varios los equipos que están interesados en contar con los servicios y liderazgo del mendocino.

Entrenamiento de Enzo Pérez con su entrenador Enzo Pérez se mostró con su entrenador, el Licenciado Fernando Silvero.

Hay varios equipos interesados en Enzo Pérez

Enzo Pérez no está analizando retirarse de la actividad profesional y en las últimas horas trascendió que Marcelo Moretti acercó el nombre del mediocampista al cuerpo técnico de San Lorenzo para que refuerce al plantel en el 2026.

Aunque no hay una oferta formal, se estaría trabajando en medio de una incertidumbre forjada por los problemas institucionales y económicos que presenta el Cuervo.

Nacional de Uruguay también está interesado en contar con el mendocino mientras que el Deportivo Maipú es otro de los equipos que desean cumplir el sueño tanto de la institución como del jugador para vuelva a ser jugador Cruzado.

Además, el periodista Maximiliano Benozzi aseguró que Daniel Oldrá lo llamó para incorporarlo a Instituto y se convirtió en una posibilidad ya que el ex técnico de Godoy Cruz fue el responsable de llevarlo al Tomba en sus inicios como profesional.