La IA se refirió al descenso de River

El enfrentamiento filosófico se puede dar en cualquier lugar, quizás en el trabajo o en el fondo de un bar, y se trata de un debate eterno que todo indica que no tendrá una respuesta universal. Así lo indica la Inteligencia Artificial de ChatGPT que explica que la situación si se puede analizar desde cómo piensan los hinchas de ambos equipos: tanto de River como de Boca.

Descenso de River El descenso y la mancha de River.

Es así que según la IA los hinchas del Xeneizes tienen una idea forjada alrededor de la idea que "descender es lo peor que le puede pasar a un club grande" y brinda sus razones:

Queda en los libros para siempre.

Marca un antes y un después institucional.

Se recuerda año a año.

Es un golpe al orgullo y a la historia del club.

Requiere un proceso largo para volver a reconstruirse.

La IA hizo especial hincapié en que se trata de "una mancha deportiva que no se borra".

Qué dice la IA sobre la final de Copa Libertadores que River le ganó a Boca

Por otro lado, en cuanto a los sentires del hincha del Millonario, el argumento más fuerte es la premisa que es peor "perder la final más importante de tu historia contra tu clásico rival", mientras que también pone en valor lo que significó la cobertura que tuvo de medios masivos de comunicación de todas partes del mundo al expresar que se dio "en el contexto más mediático de todos".

Boca - Copa Libertadores 2018

Y la IA enumeró otras razones:

Era la final más grande de la historia.

Se jugó a nivel mundial, con escenario atípico (Madrid).

El que la pierde la carga para siempre.

No existe revancha equivalente: finales de Libertadores entre clásicos casi no se repiten.

Entonces, ¿qué opina la IA de la final entre River y Boca en Madrid?

Para finalizar, ChatGPT analizó la situación desde dos aristas: el impacto deportivo e institucional por un lado y el impacto emocional, histórico y simbólico, por el otro.

Es así que analiza que el descenso tiene un impacto deportivo e institucional; mientras que perder la final de la Copa Libertadores contra el clásico rival tiene como consecuencia emocional, histórico y simbólico. Y sentenció:

La B es la mancha más grande; la final perdida es la herida que nunca cierra. La B es la mancha más grande; la final perdida es la herida que nunca cierra.

La manera en que el debate entre River y Boca puede llegar a su fin

Todo indica que continuará siendo un debate sin final, por eso le consultamos a la IA cómo este debate puede llegar a su fin y ChatGPT explicó: "Solo con algo que iguale o supere a los dos hechos".

Es decir, con un nuevo enfrentamiento en Copa Libertadores entre River y Boca. En ese caso, si el Xeneize gana esto equilibraría Madrid y sería beneficioso porque el conjunto de La Ribera no ha descendido; pero si llega a ganar River el debate quedaría prácticamente sellado a favor del Millonario.

Y, para terminar, también propuso un escenario más importante: el Mundial de Clubes; porque se trataría de una final internacional superior a la Libertadores y se convertiría en el nuevo "partido del siglo".