La chicana de River a Boca en el aniversario de la final de Copa Libertadores en Madrid: "Para toda la vida"

Copa Libertadores 2018 River logró la cuarta Copa Libertadores en 2018.

La chicana de River a Boca en el aniversario de la final de Copa Libertadores en Madrid

Llegó la medianoche del lunes y en el aniversario del partido histórico que se disputó en Madrid la cuenta oficial del Millonario no publicó nada, lo que sorprendió a los hinchas de La Banda que esperaban un comunicado, un video, una chicana.

La noche y parte de la mañana continuó sin sobresaltos hasta que a las 9.12 las redes sociales de River lanzaron un video donde conmemoraron la obtención de la Copa Libertadores 2018 que estaba acompañado con la leyenda: "Desde el 9/12/18 y para toda la vida".

Embed Desde el 9/12/18 y para toda la vida pic.twitter.com/a1aOkxbESs — River Plate (@RiverPlate) December 9, 2025

En las imágenes se puede diferentes momentos importantes del Millo en el trayecto a la final con goles, atajadas de Franco Armani, el apoyo de los hinchas, un Marcelo Gallardo líder y emocionado en el hotel durante la previa y los goles que River le marcó en la final a Boca.

Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo lideró a River a ganar la Libertadores frente a Boca.

Los goles de la final entre River y Boca

En la etapa de playoffs el Millonario tuvo que enfrentarse a Racing en octavos, a Independiente en cuartos y a Gremio en semis. El primer partido de la final se disputó en La Bombonera y el resultado fue en empate con goles de Ramón Ábila y Darío Benedetto para Boca y de Lucas Pratto y Carlos Izquierdoz (en contra) para River.

Embed - Boca Juniors vs River Plate 2-2 - Todos los Goles - Final Copa Libertadores 2018 - Bombonera

Luego llegó el turno del partido de vuelta en El Monumental, encuentro que no pudo disputarse por los hechos de violencia registrados en la previa por lo que las autoridades decidieron mudar la sede a Madrid.

Allí Darío Benedetto abrió el marcador, donde sacó su lengua convirtiendo el momento en un meme, pero luego River dio vuelta la historia con los goles de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Pity Martínez.

Embed - ¡Revive los GOLES de la histórica final de #Libertadores que #River le ganó a #Boca en Madrid!

Luego siempre habrá un eterno dilema: ¿es peor descender a la segunda división o es peor perder la final de la Copa Libertadores ante tu clásico rival?; una pregunta que, todo indica, no tendrá respuesta.