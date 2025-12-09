La chicana de River a Boca en el aniversario de la final de Copa Libertadores en Madrid: "Para toda la vida"

El 9 de diciembre de 2018 se disputó la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en un partido que quedó grabado en las entrañas de los libros de la historia del fútbol mundial.
River celebró en sus redes sociales un nuevo 9/12, fecha en la que el Millo se consagró en el campeonato más importante de América frente a su eterno rival
Se trató de un momento sin precedentes y los equipos argentinos brindaron un gran show que fue acompañado por relatos que se instauraron en el inconsciente colectivo, dos hinchadas que colmaron Madrid y chicanas que hasta el día de hoy vuelven a colocarse en la mesa en cualquier juntada de amigos.
La cuenta oficial de River no quiso quedar ajena a un nuevo aniversario del trascendental partido y le dedicó un sentido posteo a su máximo rival.
Llegó la medianoche del lunes y en el aniversario del partido histórico que se disputó en Madrid la cuenta oficial del Millonario no publicó nada, lo que sorprendió a los hinchas de La Banda que esperaban un comunicado, un video, una chicana.
La noche y parte de la mañana continuó sin sobresaltos hasta que a las 9.12 las redes sociales de River lanzaron un video donde conmemoraron la obtención de la Copa Libertadores 2018 que estaba acompañado con la leyenda: "Desde el 9/12/18 y para toda la vida".
En las imágenes se puede diferentes momentos importantes del Millo en el trayecto a la final con goles, atajadas de Franco Armani, el apoyo de los hinchas, un Marcelo Gallardo líder y emocionado en el hotel durante la previa y los goles que River le marcó en la final a Boca.
En la etapa de playoffs el Millonario tuvo que enfrentarse a Racing en octavos, a Independiente en cuartos y a Gremio en semis. El primer partido de la final se disputó en La Bombonera y el resultado fue en empate con goles de Ramón Ábila y Darío Benedetto para Boca y de Lucas Pratto y Carlos Izquierdoz (en contra) para River.
Luego llegó el turno del partido de vuelta en El Monumental, encuentro que no pudo disputarse por los hechos de violencia registrados en la previa por lo que las autoridades decidieron mudar la sede a Madrid.
Allí Darío Benedetto abrió el marcador, donde sacó su lengua convirtiendo el momento en un meme, pero luego River dio vuelta la historia con los goles de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Pity Martínez.
Luego siempre habrá un eterno dilema: ¿es peor descender a la segunda división o es peor perder la final de la Copa Libertadores ante tu clásico rival?; una pregunta que, todo indica, no tendrá respuesta.