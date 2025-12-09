Inicio Ovación Fútbol Jugador
Violencia sin fin

Final con sangre: jugador se calentó con el cuarto árbitro, le rompió el maxilar y le bajó los dientes

Tras la trompada que un jugador le pegó a un árbitro, con serias consecuencias, la policía procedió a su detención

Miguel Guayama
Miguel Guayama
Jugador fue detenido tras pegarle una trompada a un árbitro, en Córdoba.

Un jugador del Club Barrio Ardiles fue detenido por lesiones graves calificadas al agredir a un árbitro tras la final de la categoría B ante el Club Villa Las Rosas en Córdoba.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el incidente entre el jugador y el árbitro se produjo en la zona de Los Eucaliptus donde, tras el pitazo final, el futbolista Ramiro Javier Carreras, de 25 años, se abalanzó sobre el árbitro José Olguín, de 36 años, y le aplicó un golpe de puño en la cara que le provocó lesiones severas.

El diagnóstico médico del árbitro confirmó doble fractura maxilar y la pérdida de piezas dentarias. El ataque confirmó la intervención de la Polícia de Córdoba que detuvo al jugador y personal del operativo lo trasladó.

Jugador detenido en Córdoba

El jugador quedó a disposición del magistrado de Córdoba mientras la Fiscalía de turno investiga el caso bajo la carátula de lesiones graves calificadas.

