Final con sangre: jugador se calentó con el cuarto árbitro, le rompió el maxilar y le bajó los dientes

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el incidente entre el jugador y el árbitro se produjo en la zona de Los Eucaliptus donde, tras el pitazo final, el futbolista Ramiro Javier Carreras, de 25 años, se abalanzó sobre el árbitro José Olguín, de 36 años, y le aplicó un golpe de puño en la cara que le provocó lesiones severas.

El diagnóstico médico del árbitro confirmó doble fractura maxilar y la pérdida de piezas dentarias. El ataque confirmó la intervención de la Polícia de Córdoba que detuvo al jugador y personal del operativo lo trasladó.