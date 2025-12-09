Video: fiesta de egresados terminó con una pelea violenta y todos revolcados en la tierra

Tras la llegada de los primeros alumnos al lugar de la fiesta de egresados, una discusión entre varios chicos desencadenó una pelea, que comenzó con empujones, gritos, golpes y jóvenes revolcados por el piso con la ropa impoluta para la fiesta.

video-pelea-fiesta-egresados

Video: terrible pelea en fiesta de egresados

La violenta pelea fue filmada por alguien que estaba en el lugar y se ve a varias personas involucradas:

Personal de seguridad del lugar intervino en la pelea para calmar los ánimos y para que la fiesta de egresados pudiera transcurrir con normalidad.

Se desconoce si hubo alguna denuncia al respecto por la pelea. Y mucho menos si la trifulca dejó personas heridas.