Una escandalosa pelea entre varias personas se produjo durante la previa de una cena de egresados en la localidad de Saladas, ubicada en el Norte de Corrientes. Allí, varias personas se trenzaron a las piñas en una feroz pelea y el video ya recorre todas partes.
Video: fiesta de egresados terminó con una pelea violenta y todos revolcados en la tierra
Los alumnos, todos bien vestidos con trajes impolutos, quedaron filmados en un video tras una feroz pelea en su fiesta de egresados
Según detalla el sitio ellitoral.com, lo que debería ser un momento festivo y de alegría para los alumnos y el cierre de una etapa de sus vidas, terminó en una pelea con ribetes de batalla campal.
El hecho que quedó registrado en un video por uno de los alumnos presentes, sucedió este fin de semana que pasó, durante una fiesta de egresados de la Escuela Normal, desarrollada en un importante complejo turístico.
Tras la llegada de los primeros alumnos al lugar de la fiesta de egresados, una discusión entre varios chicos desencadenó una pelea, que comenzó con empujones, gritos, golpes y jóvenes revolcados por el piso con la ropa impoluta para la fiesta.
Video: terrible pelea en fiesta de egresados
La violenta pelea fue filmada por alguien que estaba en el lugar y se ve a varias personas involucradas:
Personal de seguridad del lugar intervino en la pelea para calmar los ánimos y para que la fiesta de egresados pudiera transcurrir con normalidad.
Se desconoce si hubo alguna denuncia al respecto por la pelea. Y mucho menos si la trifulca dejó personas heridas.