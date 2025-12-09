El catálogo de series y películas de Netflix tiene opciones de títulos para todos los gustos. Una serie viene siendo furor entre los suscriptores de la plataforma, con un thriller que logra conjugar una historia subida de tono que se basa en hechos reales y en un best seller, sumando millones de reproducciones con su relato que se conforma de tan solo 6 capítulos: Anatomía de un escándalo.
La serie de Netflix que es sensación con 6 capítulos y una historia basada en hechos reales
Dentro de Netflix, logró arrasar con una historia muy intensa que no está disponible para los suscriptores que son menores de edad
Netflix viene hace tiempo incorporando cada vez más series y películas de producción británica, buscando reforzar las historias en las que se han vuelto especialistas, como lo son los thrillers. Esta serie es una de las ofertas más exitosas y buscada por los suscriptores de los últimos años, con una historia que logra combinar un relato basado en hechos reales y una trama inspirada en una novela best seller.
Además de tener millones de reproducciones, la serie se destacó por contar con excelentes críticas, especialmente de los suscriptores de Netflix, que quedaron fascinados por un drama repleto de giros inesperados. A pesar de llevar varios años en el catálogo de series y películas, además de la constante renovación de títulos, la historia británica continúa siendo una de las principales ofertas recomendadas del género.
La historia de la serie es perfecta ante los ojos de muchos de los suscriptores de Netflix, y es que es corta y sumamente intensa, teniendo un principio y un final que arrasa con apenas 6 capítulos. Se trata de una opción en donde los detalles subidos de tono se destacan, especialmente, en un relato que combina a la perfección una historia basada en hechos reales con detalles de la trama de una novela.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2022, y desde entonces se posiciona en la plataforma como uno de los thrillers mejores valorados.
Netflix: de qué trata la serie Anatomía de un escándalo
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 6 capítulos, Anatomía de un escándalo centra su historia en: "La vida privilegiada de Sophie, esposa de un poderoso político, se disuelve cuando un escándalo sale a la luz... y acusan a su marido de un crimen impactante".
Esta serie es una de las opciones más atractivas de Netflix, con una historia corta, intensa y repleta de giros.
Reparto de Anatomía de un escándalo, serie de Netflix
- Sienna Miller como Sophie Whitehouse
- Michelle Dockery como Kate
- Rupert Friend como James Whitehouse
- Naomi Scott como Olivia
- Josette Simon como Angela
- Joshua McGuire como Chris
Dónde ver la serie Anatomía de un escándalo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Anatomía de un escándalo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Anatomy Of A Scandal se puede ver en Netflix.
- España: la serie Anatomía de un escándalo se puede ver en Netflix.