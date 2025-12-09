La serie de Netflix que es sensación con 6 capítulos y una historia basada en hechos reales

La historia de la serie es perfecta ante los ojos de muchos de los suscriptores de Netflix, y es que es corta y sumamente intensa, teniendo un principio y un final que arrasa con apenas 6 capítulos. Se trata de una opción en donde los detalles subidos de tono se destacan, especialmente, en un relato que combina a la perfección una historia basada en hechos reales con detalles de la trama de una novela.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2022, y desde entonces se posiciona en la plataforma como uno de los thrillers mejores valorados.

Embed - Anatomía de un escándalo | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Anatomía de un escándalo

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 6 capítulos, Anatomía de un escándalo centra su historia en: "La vida privilegiada de Sophie, esposa de un poderoso político, se disuelve cuando un escándalo sale a la luz... y acusan a su marido de un crimen impactante".

Esta serie es una de las opciones más atractivas de Netflix, con una historia corta, intensa y repleta de giros.

anatomia de un escandalo netflix (2)

Reparto de Anatomía de un escándalo, serie de Netflix

Sienna Miller como Sophie Whitehouse

Michelle Dockery como Kate

Rupert Friend como James Whitehouse

Naomi Scott como Olivia

Josette Simon como Angela

Joshua McGuire como Chris

Dónde ver la serie Anatomía de un escándalo, según la zona geográfica