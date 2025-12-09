El ranking de los peores en la Fórmula 1: qué lugar ocupa Colapinto en el "campeonato de destructores"

En el segundo puesto se ubicó Yuki Tsunoda, relegado por Red Bull a piloto de reserva para 2026, quien gastó un poco menos de 3.5 millones de dólares. El piloto que quedó en el tercer puesto fue, curiosamente, el ganador de la temporada 2025 de la Fórmula 1: Lando Norris porque sufrió un choque de grandes dimensiones en el GP de Brasil donde Sauber tuvo que invertir casi 3 millones de dólares.

Franco Colapinto logró mantenerse fuera del podio y quedó noveno gastando menos de 2 millones de dólares con un aliciente espectacular: terminó todas las carreras que disputó desde que debutó en el GP de Emilia Romaña.

Ranking de pilotos

En la competencia interna de Alpine el nacido en Pilar quedó mejor ubicado que Jack Doohan (piloto al que el argentino reemplazó que quedó 7), pero por delante de Pierre Gasly (finalizó en la posición 14).

La Alpine de Franco Colapinto lideró el ranking de escuderías

Paralelamente, Dense-Strategy-867 realizó el ranking de las escuderías que más dinero invirtieron en el arreglo de sus monoplazas y Alpine no pudo escaparse de quedar en el primer lugar.

La escudería británica gastó en total 5.348.000 dólares en reparar sus monoplazas en una inversión que fue responsabilidad de los tres pilotos que tuvo en el año. Jack Doohan necesitó 2.144.000 dólares, Franco Colapinto provocó que Alpine gastara 1.877.000 dólares mientras que Pierre Gasly fue el que menos dinero necesitó de los tres al precisar 1.327.000 dólares.

Ranking de escuderías

En segundo lugar entre las escuderías quedó McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri) con 5.071.000 dólares y el podio lo completó Sauber Motorsport (Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg) con 5.015.000 dólares.