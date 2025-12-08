Los nueve jugadores de Boca que tienen un pie afuera tras la dura eliminación frente a Racing

Además se lesionó y la dupla Di Lollo-Costa funcionó a la perfección por lo que perdió totalmente la titularidad.

Advíncula-Colidio.jpg Luis Advíncula no tendría lugar en Boca.

Otro de los apuntados sería el peruano Luis Advíncula, quien comenzó siendo titular en el Mundial de Clubes, y luego perdió la titularidad a manos de Juan Barinaga.

El caso de Cristian Lema es distinto, ya que fue borrado por Miguel Russo (ya fallecido). Su vínculo finaliza a fin de año y no seguirá en el Xeneize una vez termine el 2025.

En tanto, el arquero Javier García no jugó durante este año. Deberá ver si continúa en la actividad y si decide ponerle punto final a su carrera.

Frank Fabra Fabra no tiene lugar en Boca.

El colombiano Frank Fabra fue tenido en cuenta por Russo, pero juega. Su contrato vence a finales de diciembre y es un hecho que no renovará. Hace casi 10 años que está en el Auriazul.

Ignacio Miramón también se marcharía. Llegó a préstamo desde el fútbol francés como una gran apuesta, pero se terminó diluyendo a lo largo del año. Su último partido fue ante Estudiantes el 20 de abril cuando Fernando Gago era el DT.

Javier-Garcia-Boca.jpg No se sabe si javier García seguirá atajando o se retirará.

Lucas Blondel también fue marginado Miguel Russo en el comienzo de su tercer ciclo. Nunca encajó en su sistema y su situación siguió así con Úbeda.

Lucas Janson apenas jugó durante el primer semestre y en este tramo del año, sólo disputó 6 minutos en Boca.

Por último, Agustín Martegani fue titular en el partido ante Aldosivi el 22 de febrero de este año. A partir de ahí, dejó su lugar y nunca más volvió a jugar.