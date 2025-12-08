El papel aluminio ha tomado protagonismo como uno de los elementos con los cuales realizar distintos trucos caseros, y muchos de ellos están relacionados con la limpieza de casa. Por ejemplo, lo que muchos recomiendan es colocarle un poco de este a la escoba antes de realizar la tarea.
Colocar papel aluminio en la escoba: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
Con un poco de papel aluminio, puedes llevar la limpieza de tu casa a otro nivel. ¿Para qué sirve colocarlo en la escoba?
Cuando le colocas papel aluminio a la escoba de tu casa, lo que haces es aumentar la eficacia al barrer, y esto se debe a que ayuda a neutralizar a un fenómeno de la física.
Para qué sirve colocar papel aluminio en la escoba
Colocar papel de aluminio en la escoba sirve para aumentar su eficacia al barrer, principalmente porque ayuda a neutralizar la electricidad estática que hace que el polvo y los pelos se adhieran al suelo o a las cerdas.
Al frotar la escoba envuelta en papel de aluminio sobre la superficie, el material metálico ayuda a descargar la acumulación de electricidad estática, actuando de forma similar a como lo harían las bolas de aluminio en una secadora.
Esto permite que la suciedad, pelusas y, sobre todo, los pelos de mascotas, se desprendan más fácilmente de las superficies y sean atrapados por la escoba.
Para utilizar este truco, simplemente envuelve la parte inferior de la escoba con varias tiras de papel de aluminio antes de barrer, y ya tendrás todo listo.
Ya lo sabes, si quieres llevar la limpieza de tu casa a otro nivel, todo lo que tienes que hacer es colocar un poco de papel aluminio en la escoba. ¿Conocías este truco casero?
Consejos para mantener una casa limpia en verano
Dejando de lado a este truco casero, y con el verano a la vuelta de la esquina, deberás seguir los consejos que se muestran a continuación para lograr mantener una casa limpia en verano:
- Ventilación estratégica: abre ventanas temprano en la mañana y tarde en la noche para refrescar, y ciérralas con persianas bajadas durante las horas pico de calor.
- Desorden rápido: haz la cama, limpias encimeras de cocina y ordena desorden para evitar acumulaciones.
- Limpieza de superficies: quita el polvo con paños húmedos y usa limpiadores multiusos para superficies.
- Planifica: divide tareas y comparte responsabilidades con la familia para que sea más manejable.