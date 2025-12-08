Colocar papel aluminio en la escoba: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Al frotar la escoba envuelta en papel de aluminio sobre la superficie, el material metálico ayuda a descargar la acumulación de electricidad estática, actuando de forma similar a como lo harían las bolas de aluminio en una secadora.

Esto permite que la suciedad, pelusas y, sobre todo, los pelos de mascotas, se desprendan más fácilmente de las superficies y sean atrapados por la escoba.

Para utilizar este truco, simplemente envuelve la parte inferior de la escoba con varias tiras de papel de aluminio antes de barrer, y ya tendrás todo listo.

Ya lo sabes, si quieres llevar la limpieza de tu casa a otro nivel, todo lo que tienes que hacer es colocar un poco de papel aluminio en la escoba. ¿Conocías este truco casero?

Consejos para mantener una casa limpia en verano

Dejando de lado a este truco casero, y con el verano a la vuelta de la esquina, deberás seguir los consejos que se muestran a continuación para lograr mantener una casa limpia en verano: