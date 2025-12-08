Cómo limpiar la grasa amarilla alrededor de la hornalla: con un truco casero

Mantener las hornallas limpias y libres de grasa no es una tarea sencilla, pero es ultra necesaria. A nadie le gusta tener una cocina llena de manchas amarillas, pegotes y malos olores.

Limpiar la hornalla y sus alrededores no es una simple necesidad estética. Una cocina limpia es una cocina segura para los próximos alimentos que vamos a preparar. Además, este tipo de limpiezas alarga la vida útil de las hornallas y protege su funcionamiento.

hornalla Es un truco casero, barato, natural y muy efectivo, para limpiar la cocina.

Uno de los ingredientes más poderosos y efectivos, es el jugo de limón. El ácido del limón ablanda y remueve las manchas de grasa de las hornallas, facilitando la tarea.

Para este truco casero, solo debes preparar una mezcla de agua caliente y jugo de limón. Coloca aproximadamente un litro de agua con dos limones exprimidos y rocía la solución sobre la grasa de las hornallas.

Deja que el limón actúe y refriega bien con una esponja de cocina y un cepillo de dientes viejo para los rincones o comeduras más pequeñas. Pasa una rejilla húmeda para retirar el excedente y deja que las hornallas se sequen antes de colocar la reja de metal nuevamente.

¿Con qué otros ingredientes puedo limpiar los pegotes de las hornallas?

grasa en la hornalla Utiliza el ingrediente que tengas a mano para limpiar las hornallas.