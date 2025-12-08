Cómo limpiar la grasa amarilla alrededor de la hornalla: con un truco casero

Para cada mancha o pegote, existe un truco casero de limpieza y un ingrediente natural para ello. Hoy te comparto un truco casero para que puedas quitar las manchas amarillas que se forman alrededor de las hornallas cuando no las limpias por mucho tiempo.
Paso a paso: cómo limpiar la grasa pegada en las hornallas
Para este truco casero de cocina, vas a necesitar algunos ingredientes de limpieza y materiales que seguro tienes en casa.
Mantener las hornallas limpias y libres de grasa no es una tarea sencilla, pero es ultra necesaria. A nadie le gusta tener una cocina llena de manchas amarillas, pegotes y malos olores.
Limpiar la hornalla y sus alrededores no es una simple necesidad estética. Una cocina limpia es una cocina segura para los próximos alimentos que vamos a preparar. Además, este tipo de limpiezas alarga la vida útil de las hornallas y protege su funcionamiento.
Uno de los ingredientes más poderosos y efectivos, es el jugo de limón. El ácido del limón ablanda y remueve las manchas de grasa de las hornallas, facilitando la tarea.
Para este truco casero, solo debes preparar una mezcla de agua caliente y jugo de limón. Coloca aproximadamente un litro de agua con dos limones exprimidos y rocía la solución sobre la grasa de las hornallas.
Deja que el limón actúe y refriega bien con una esponja de cocina y un cepillo de dientes viejo para los rincones o comeduras más pequeñas. Pasa una rejilla húmeda para retirar el excedente y deja que las hornallas se sequen antes de colocar la reja de metal nuevamente.
¿Con qué otros ingredientes puedo limpiar los pegotes de las hornallas?
- La grasa de las hornallas también se puede limpiar con vinagre blanco de limpieza. También es un ácido como el limón, así que puedes realizar el mismo truco casero pero reemplazando la fruta por vinagre.
- Con un poco de bicarbonato de sodio también puedes ablandar la grasa de la cocina. Puedes espolvorear bicarbonato alrededor de las hornallas y rociar un poco de jugo de limón por encima.
- Finalmente, con un poco de sal y limón, también se puede limpiar y quitar la grasa de las hornallas, realizando el mismo truco casero del bicarbonato de sodio.